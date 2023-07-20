Geleceği merak ediliyordu! Gedson Fernandes'ten transfer itirafı... Lazio sorusuna böyle cevap verdi!

Beşiktaş'ın başarılı oyuncusu Gedson Fernandes son günlerde hakkında çıkan ayrılık haberleri sonrası ilk kez konuştu. A Spor'a açıklamalarda bulunan Fernandes geleceği hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.
"Hocamızı tanıyoruz. Bizden neler istediğini biliyoruz. Mentalitemiz hala aynı. En iyi performansı gösterip sezona en iyi şekilde başlamak istiyoruz."
Biz ekip olarak kollektif bir bilinçle birlikte oynadığımızda başarıya ulaşabiliyoruz. Her şeyi takım olarak başarıyoruz.
Kişisel olarak favori bir mevkim yok. Hocamın ne istediği önemli. Defansif ya da ofansif olmam hiç fark etmiyor. Verilen görev neyse en iyi şekilde yerine getirmek istiyorum.
En önemli mesele benim mutlu olmam. Beşiktaş'a geldiğim günden beri çok mutluyum. Asıl önemli olan da bu.
"Şu an için en önemli durum burada olmam. Buraya odaklamış durumdayım. Beşiktaş'a müteşekkirim bana verdiği bu fırsat için. Burada çok mutluyum. Gelecek neler getirir bilmiyorum. Her oyuncunun geleceği de böyledir. Sadece çalışmaya odaklanıp Beşiktaş'ta elimden gelen her şeyi yapıp başarılı olmak istiyorum."