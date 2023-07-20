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  4. Geleceği merak ediliyordu! Gedson Fernandes'ten transfer itirafı... Lazio sorusuna böyle cevap verdi!

Geleceği merak ediliyordu! Gedson Fernandes'ten transfer itirafı... Lazio sorusuna böyle cevap verdi!

20.07.2023 21:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta takımdaki geleceği merak konusu olan isimlerden biri de Gedson Fernandes olurken, başarılı oyuncu verdiği bir röportajda geleceğine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Gedson Fernandes

Gedson Fernandes

POR Portekiz
Yaş: 24 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Beşiktaş'ın başarılı oyuncusu Gedson Fernandes son günlerde hakkında çıkan ayrılık haberleri sonrası ilk kez konuştu. A Spor'a açıklamalarda bulunan Fernandes geleceği hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.

İŞTE GEDSON'UN O SÖZLERİ...

"HOCAMIZI TANIYORUZ"

"HOCAMIZI TANIYORUZ"

"Hocamızı tanıyoruz. Bizden neler istediğini biliyoruz. Mentalitemiz hala aynı. En iyi performansı gösterip sezona en iyi şekilde başlamak istiyoruz."

"TAKIM OLARAK BAŞARIYORUZ"

"TAKIM OLARAK BAŞARIYORUZ"

Biz ekip olarak kollektif bir bilinçle birlikte oynadığımızda başarıya ulaşabiliyoruz. Her şeyi takım olarak başarıyoruz.

"FAVORİ MEVKİM YOK"

"FAVORİ MEVKİM YOK"

Kişisel olarak favori bir mevkim yok. Hocamın ne istediği önemli. Defansif ya da ofansif olmam hiç fark etmiyor. Verilen görev neyse en iyi şekilde yerine getirmek istiyorum.

"MUTLUYUM"

"MUTLUYUM"

En önemli mesele benim mutlu olmam. Beşiktaş'a geldiğim günden beri çok mutluyum. Asıl önemli olan da bu.

LAZIO CEVABI

LAZIO CEVABI

"Şu an için en önemli durum burada olmam. Buraya odaklamış durumdayım. Beşiktaş'a müteşekkirim bana verdiği bu fırsat için. Burada çok mutluyum. Gelecek neler getirir bilmiyorum. Her oyuncunun geleceği de böyledir. Sadece çalışmaya odaklanıp Beşiktaş'ta elimden gelen her şeyi yapıp başarılı olmak istiyorum."

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