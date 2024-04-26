Genital estetik sanılanın aksine bir ihtiyaç olabilir! Cinsel sağlığı etkiliyor

YAŞAM KALİTESİNİ DÜŞÜRÜYOR

Kimi estetik işlem ya da ameliyatların sadece görsel kaygılar ile yapıldığını fakat genital estetik olarak adlandırılan işlemlerin çoğunun yalnızca görsel nedenler ile değil genel sağlık ve cinsel sağlık açısından bir ihtiyaç sonucu yapıldığını kaydeden Dr. Sibel Atağ, “Her kadının genital bölge olarak adlandırdığımız; içi dudak, dış dudak, klitoris, perine ve vajina denilen yapıları kendine özgüdür. Şekil, renk, asimetri ve büyüklük açısından farklılıklar gösterir” diyerek bazı farklılıklar için ise hiçbir işleme gerek duyulmadığını söylüyor.