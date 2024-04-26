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    4. Genital estetik sanılanın aksine bir ihtiyaç olabilir! Cinsel sağlığı etkiliyor

    Genital estetik sanılanın aksine bir ihtiyaç olabilir! Cinsel sağlığı etkiliyor

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    26.04.2024 09:42
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    Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Sibel Atağ, genital estetik olarak adlandırılan işlemlerin çoğunun yalnızca görsel nedenler ile değil genel sağlık ve cinsel sağlık açısından bir ihtiyaç sonucu yapıldığını söyledi.

    Kadınların kendilerini yaşamlarının her dönemlerinde güzel ve iyi hissetmek istediklerini hatırlatan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Sibel Atağ, genital estetiğin, kadınlardaki estetik kaygıları düzeltmenin yanı sıra hastanın cinsel fonksiyonlarını ve yaşam kalitesini de artırdığını kaydederek, konu hakkında bilgiler verdi.

    Vitrin

    YAŞAM KALİTESİNİ DÜŞÜRÜYOR

    YAŞAM KALİTESİNİ DÜŞÜRÜYOR

    Kimi estetik işlem ya da ameliyatların sadece görsel kaygılar ile yapıldığını fakat genital estetik olarak adlandırılan işlemlerin çoğunun yalnızca görsel nedenler ile değil genel sağlık ve cinsel sağlık açısından bir ihtiyaç sonucu yapıldığını kaydeden Dr. Sibel Atağ, “Her kadının genital bölge olarak adlandırdığımız; içi dudak, dış dudak, klitoris, perine ve vajina denilen yapıları kendine özgüdür. Şekil, renk, asimetri ve büyüklük açısından farklılıklar gösterir” diyerek bazı farklılıklar için ise hiçbir işleme gerek duyulmadığını söylüyor.

    SORUNLAR ERTELENMEMELİ

    SORUNLAR ERTELENMEMELİ

    Bazen yapılması gerekli işlemlerin ertelenmesinin ya da hiç yapılmamasının hastanın hayat kalitesini ciddi anlamda bozabildiğini ifade eden Atağ, bu tarz yakınmaları olan hastaların öncelikle bir uzmana başvurarak şikayetleri artmadan erken dönemde tedavi olmalarını önererek başlıca genital estetik işlemleri şu şekilde sıraladı:

    İÇ DUDAK ESTETİĞİ (LABİOPLASTİ)

    İÇ DUDAK ESTETİĞİ (LABİOPLASTİ)

    Bazı iç dudaklar asimetrik, aşırı uzun, aşırı büyük olabilir. Bu durumda hastaların dar kıyafet giymesi görsel sorunlar oluşturmakla beraber cinsel beraberlik sırasında ağrı oluşturur. Ayrıca hastalarda idrara çıkma problemi de oluşturabilir. Bu gibi durumlarda hastayı sorunundan kurtarmak için küçük bir cerrahi müdahale yeterli olabilmektedir.

    DIŞ DUDAK ESTETİĞİ

    DIŞ DUDAK ESTETİĞİ

    Bazı hastalarda dış dudaklarda çöküklük ve küçülme görülebilir. Bu durum hem görüntü olarak rahatsızlık oluşturur hemde iç dudakların dışardan kavranmasına engel olur. Ayrıca enfeksiyon ve ağrıya da yol açabilir. Böyle hastalarda, hem hastanın kendi vücüdundan alınan yağ ile hem de hazır hyalüronik asit dolgular yardımıyla kısa sürede ciddi faydalar sağlayan işlemlerin yapılması mümkündür.

    VAJİNA DARALTMA (VAJİNOPLASTİ)

    VAJİNA DARALTMA (VAJİNOPLASTİ)

    Vajinada bolluk hissetme hem hasta hem de hastanın eşi tarafından cinsel ilişki sırasında kavrama problemi oluşturur. Ayrıca hastada ilişki sırasında gaz çıkarma benzeri bir sesi olur. Bu durum ise özgüven ve kaygıya sebep olurken cinsel problemlerin de başlamasına kapı aralar. Birkaç tip vajina daraltma yöntemi mevcuttur. Bu işlemler sayesinde hastanın kısa sürede çözüme kavuşması sağlanır.

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    Anahtar Kelimeler:
    genital estetik kadın estetik
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