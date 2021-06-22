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  4. 'Hamileyim' paylaşımını silmişti: Şeyma Subaşı'dan çıkan haberler sonrası 'ciddi' pozlu gönderme!

'Hamileyim' paylaşımını silmişti: Şeyma Subaşı'dan çıkan haberler sonrası 'ciddi' pozlu gönderme!

22.06.2021 18:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den evlilik teklifi alan ve hemen düğün için hazırlanmaya başlayan Şeyma Subaşı'nın hamile olduğu iddia edilmişti. Subaşı hamilelik haberlerini ilk önce sert bir dille yalanlamış, bugün ise "Haberler doğru, hamileyim" paylaşımı ile doğrulamıştı. Paylaşımını kısa bir sürede kaldıran Subaşı, konuyla ilgili basına yansıyan haberler ve gelen tepkilere adeta gönderme niteliğinde bir paylaşım yaptı.

Kızıyla birlikte poz veren Şeyma Subaşı'nın yüzündeki ciddi ve kızgın ifade dikkat çekti. İşte Şeyma Subaşı'nın o paylaşımı...

ŞEYMA SUBAŞI'DAN HAMİLELİK HABERİ SONRASI İLK PAYLAŞIM!

Ünlü medya patronu Acun Ilıcalı'dan geçtiğimiz senelerde boşanan Şeyma Subaşı, Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile ilişkisine son sürat devam ediyor.
Daha önce Mısırlı milyarder sevgilisinden evlilik teklifi alan Subaşı'nın hamile olduğu iddia edilmiş ve bu nedenle hızlıca evlenmek istediği öne sürülmüştü.

HAMİLELİK İDDİASINI DOĞRULADI!

HAMİLELİK İDDİASINI DOĞRULADI!
İddia ile ilgili önceki röportajlarında 'Evlenmeden olmaz' diyen Şeyma Subaşı, bugün sosyal medya hesabında hamilelik iddialarını doğruladı.

"DEDİKODULAR DOĞRU, HAMİLEYİM"

"DEDİKODULAR DOĞRU, HAMİLEYİM"
İngilizce olarak paylaştığı yazıda "Dedikodular doğru, hamileyim. Bu yüzden evlenmek için acele ettik. Sonradan da gerek olmadığına karar verdik." ifadelerini kullanmış ve "Şimdilik düğünü erteleyip hamileliğin tadını çıkarmak istiyoruz.” şeklinde sözlerini sürdürmüştü.

PAYLAŞIMINI KALDIRDI!

PAYLAŞIMINI KALDIRDI!
Ancak Subaşı, kısa bir süre sonra paylaştığı hikayeyi profilinden sildi.
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Anahtar Kelimeler:
Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı
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