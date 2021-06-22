'Hamileyim' paylaşımını silmişti: Şeyma Subaşı'dan çıkan haberler sonrası 'ciddi' pozlu gönderme!

Kızıyla birlikte poz veren Şeyma Subaşı'nın yüzündeki ciddi ve kızgın ifade dikkat çekti. İşte Şeyma Subaşı'nın o paylaşımı...

ŞEYMA SUBAŞI'DAN HAMİLELİK HABERİ SONRASI İLK PAYLAŞIM!

Ünlü medya patronu Acun Ilıcalı'dan geçtiğimiz senelerde boşanan Şeyma Subaşı, Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile ilişkisine son sürat devam ediyor.

Daha önce Mısırlı milyarder sevgilisinden evlilik teklifi alan Subaşı'nın hamile olduğu iddia edilmiş ve bu nedenle hızlıca evlenmek istediği öne sürülmüştü.

HAMİLELİK İDDİASINI DOĞRULADI! İddia ile ilgili önceki röportajlarında 'Evlenmeden olmaz' diyen Şeyma Subaşı, bugün sosyal medya hesabında hamilelik iddialarını doğruladı.

"DEDİKODULAR DOĞRU, HAMİLEYİM" İngilizce olarak paylaştığı yazıda "Dedikodular doğru, hamileyim. Bu yüzden evlenmek için acele ettik. Sonradan da gerek olmadığına karar verdik." ifadelerini kullanmış ve "Şimdilik düğünü erteleyip hamileliğin tadını çıkarmak istiyoruz.” şeklinde sözlerini sürdürmüştü.