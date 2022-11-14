Her şey takım otobüsünde oldu! Fenerbahçe yenilince Muslera öyle bir şey yaptı ki...

Süper Lig'in 14. haftası inanılmaz karşılaşmalara sahne oldu. Ligin 14. haftasında Fenerbahçe Giresunspor'a sürpriz bir şekilde 2-1 mağlup olurken, Galatasaray deplasmanda karşılaştığı Başakşehir'i 7-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti.
Alınan bu sonuçların yankıları sürerken, Başakşehir mücadelesine Fenerbahçe Giresunspor karşılaşmanın son düdüğünün hemen ardından çıkan ve rakibini 7-0 mağlup eden Galatasaray'da karşılaşma öncesi takım otobüsünde yaşanan damga vurdu.
Başakşehir deplasmanı için Florya'dan yola çıkan takım otobüsünde Fenerbahçe - Giresunspor maçı heyecanla takip edilirken, Fatih Terim Stadı'na gelindiğinde Fenerbahçe'nin maçı bitmiş ve Giresunspor 2-1 kazanmıştı. Alınan bu sonucun ardından kaptan Muslera, arkadaşlarına bir konuşma yapmak istedi.
Muslera, "Beşiktaş maçından sonra sizlere 'En iyi takım bizi ve şampiyon olacağız' demiştim. Fenerbahçe'yi gördünüz. İşte fırsat! En iyi futbolumuzu oynayacağız ve Başakşehir maçını kazanacağız." diyen Uruguaylı eldiveni, takım arkadaşları mahçup etmedi.
"HER ŞEYİ İYİ YAPTIK" Uruguaylı kaleci, maçtan sonra ise "Bugün Galatasaray'ın ligdeki en iyi maçıydı. Her şeyi iyi yaptık. Kalite açısından çok iyi oyunculara sahibiz. Kalitemiz de iyi. Her şeyde bu şekilde çalışınca daha iyiye gidiyor tabii ki." ifadelerini kullandı.
Muslera, "Ligin bitmesine daha çok var. Böyle devam etmemiz gerekiyor. Rakipler puan kaybederse tamam ama biz daha iyi oynamaya, bu şekilde odaklanmaya devam etmeliyiz" dedi.