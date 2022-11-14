SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. Her şey takım otobüsünde oldu! Fenerbahçe yenilince Muslera öyle bir şey yaptı ki...

Her şey takım otobüsünde oldu! Fenerbahçe yenilince Muslera öyle bir şey yaptı ki...

14.11.2022 13:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda karşılaştığı Başakşehir'i 7-0 gibi farklı bir skorla mağlup eden Galatasaray'da alınan bu skorun mutluluğu sürüyor. Fenerbahçe cephesi ise Sarı-Kırmızılılar'ın aksine Giresunspor karşısında alınan 2-1'lik mağlubiyetten ötürü oldukça üzgün... Öte yandan Galatasaray'ın aldığı 7-0'lık bu galibiyetteki Fenerbahçe etkisi de ortaya çıktı.

Süper Lig'in 14. haftası inanılmaz karşılaşmalara sahne oldu. Ligin 14. haftasında Fenerbahçe Giresunspor'a sürpriz bir şekilde 2-1 mağlup olurken, Galatasaray deplasmanda karşılaştığı Başakşehir'i 7-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti.

Alınan bu sonuçların yankıları sürerken, Başakşehir mücadelesine Fenerbahçe Giresunspor karşılaşmanın son düdüğünün hemen ardından çıkan ve rakibini 7-0 mağlup eden Galatasaray'da karşılaşma öncesi takım otobüsünde yaşanan damga vurdu.

Başakşehir deplasmanı için Florya'dan yola çıkan takım otobüsünde Fenerbahçe - Giresunspor maçı heyecanla takip edilirken, Fatih Terim Stadı'na gelindiğinde Fenerbahçe'nin maçı bitmiş ve Giresunspor 2-1 kazanmıştı. Alınan bu sonucun ardından kaptan Muslera, arkadaşlarına bir konuşma yapmak istedi.

"FENERBAHÇE'Yİ GÖRDÜNÜZ"

"FENERBAHÇE'Yİ GÖRDÜNÜZ"

Muslera, "Beşiktaş maçından sonra sizlere 'En iyi takım bizi ve şampiyon olacağız' demiştim. Fenerbahçe'yi gördünüz. İşte fırsat! En iyi futbolumuzu oynayacağız ve Başakşehir maçını kazanacağız." diyen Uruguaylı eldiveni, takım arkadaşları mahçup etmedi.

"HER ŞEYİ İYİ YAPTIK" Uruguaylı kaleci, maçtan sonra ise "Bugün Galatasaray'ın ligdeki en iyi maçıydı. Her şeyi iyi yaptık. Kalite açısından çok iyi oyunculara sahibiz. Kalitemiz de iyi. Her şeyde bu şekilde çalışınca daha iyiye gidiyor tabii ki." ifadelerini kullandı.

"BÖYLE DEVAM..."

"BÖYLE DEVAM..."

Muslera, "Ligin bitmesine daha çok var. Böyle devam etmemiz gerekiyor. Rakipler puan kaybederse tamam ama biz daha iyi oynamaya, bu şekilde odaklanmaya devam etmeliyiz" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
son dakika galatasaray fenerbaçe

En Çok Okunan Haberler

Taksim saldırısının yeni görüntüleri ortaya çıktı! Bombayı koyan o kadın böyle yakalandı

Taksim saldırısının yeni görüntüleri ortaya çıktı! Bombayı koyan o kadın böyle yakalandı

İstiklal Caddesi'ndeki saldırıda gözden kaçan 'konsolosluk' detayı! Mete Yarar canlı yayında açıkladı!

İstiklal Caddesi'ndeki saldırıda gözden kaçan 'konsolosluk' detayı! Mete Yarar canlı yayında açıkladı!

G.Saray'dan 'Yeni Arda Güler' hamlesi! Başkan teklifi reddetti

G.Saray'dan 'Yeni Arda Güler' hamlesi! Başkan teklifi reddetti

'Adımı değiştiririm!' Dilmen'den canlı yayında salvolar...

'Adımı değiştiririm!' Dilmen'den canlı yayında salvolar...

'Şehirden affımı istiyorum!' Maç sonunda istifa açıklaması...

'Şehirden affımı istiyorum!' Maç sonunda istifa açıklaması...

Türkiye'ye geri dönüyor! Resmen belli oldu...

Türkiye'ye geri dönüyor! Resmen belli oldu...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Aç karnına içilen çay, çay değil: ZEHİR

Aç karnına içilen çay, çay değil: ZEHİR

Yılan zehirlenmesi kadar etkili: Organ yetmezliğine neden oluyor

Yılan zehirlenmesi kadar etkili: Organ yetmezliğine neden oluyor

Kahve makinesinden termosa, ayakkabıdan monta... Flaş fırsatları kaçırmayın!

Kahve makinesinden termosa, ayakkabıdan monta... Flaş fırsatları kaçırmayın!

Gördüğünüz yerde kaşıklayın: Enfeksiyonu kurutur, ödemi atar...

Gördüğünüz yerde kaşıklayın: Enfeksiyonu kurutur, ödemi atar...

"Kilo veremiyorum" cümlesi tarih oluyor! Bir kaşığı fark yaratıyor

"Kilo veremiyorum" cümlesi tarih oluyor! Bir kaşığı fark yaratıyor

Herkesin hayran kaldığı iPhone 14 serisinin çok sevilen iki modelini sizin için karşılaştırdık!

Herkesin hayran kaldığı iPhone 14 serisinin çok sevilen iki modelini sizin için karşılaştırdık!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.