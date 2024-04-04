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  4. Herkes onu doğal güzel sanıyordu... Ruhun Duymaz'ın Ece'si Burcu Özberk'in estetiksiz hali sosyal medyayı salladı

Herkes onu doğal güzel sanıyordu... Ruhun Duymaz'ın Ece'si Burcu Özberk'in estetiksiz hali sosyal medyayı salladı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
04.04.2024 11:45
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Muhteşem Yüzyıl, Güneşin Kızları, Afili Aşk, Aşk Mantık İntikam, Kraliçe ve Ruhun Duymaz gibi birçok projede rol alan ünlü oyuncu Burcu Özberk başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çekiyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiren Özberk estetiksiz haliyle gündem oldu. Ünlü ismin eski halini görenler çok şaşırdı.

Son olarak Şükrü Özyıldız ile başrolünü paylaştığı Ruhun Duymaz dizisinde hayat verdiği 'Ece' karakteriyle izleyicisinin karşısına çıkan Burcu Özberk şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.


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ESKİ HALİ ŞOKE ETTİ

Her gönderisi binlerce beğeni ve yorum alan ünlü isim başarılı oyunculuğu ve güzellliğiyle adından söz ettiriyor.
Herkesin doğal güzel sandığı Burcu Özberk'in estetiksiz hali sosyal medyayı salladı.

YORUM YAĞDI

YORUM YAĞDI
Ünlü oyuncunun eski halini görenler 'Doğal güzel olduğunu sanıyordum', 'Bu da mı estetikli?', 'Güzel değişim olmuş' gibi yorumlar yaptılar.
Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu olan Burcu Özberk, Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Huricihan Sultan karakteriyle oyunculuğa ilk adımını attı.
Güneşin Kızları dizisindeki Nazlı Yılmaz karakteriyle adını geniş kitlelere duyurdu.
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