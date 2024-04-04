Herkes onu doğal güzel sanıyordu... Ruhun Duymaz'ın Ece'si Burcu Özberk'in estetiksiz hali sosyal medyayı salladı

Son olarak Şükrü Özyıldız ile başrolünü paylaştığı Ruhun Duymaz dizisinde hayat verdiği 'Ece' karakteriyle izleyicisinin karşısına çıkan Burcu Özberk şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Her gönderisi binlerce beğeni ve yorum alan ünlü isim başarılı oyunculuğu ve güzellliğiyle adından söz ettiriyor.

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Ünlü oyuncunun eski halini görenler 'Doğal güzel olduğunu sanıyordum', 'Bu da mı estetikli?', 'Güzel değişim olmuş' gibi yorumlar yaptılar.