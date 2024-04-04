Herkes onu doğal güzel sanıyordu... Ruhun Duymaz'ın Ece'si Burcu Özberk'in estetiksiz hali sosyal medyayı salladı

Son olarak Şükrü Özyıldız ile başrolünü paylaştığı Ruhun Duymaz dizisinde hayat verdiği 'Ece' karakteriyle izleyicisinin karşısına çıkan Burcu Özberk şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.
ESKİ HALİ ŞOKE ETTİ
Her gönderisi binlerce beğeni ve yorum alan ünlü isim başarılı oyunculuğu ve güzellliğiyle adından söz ettiriyor.
Herkesin doğal güzel sandığı Burcu Özberk'in estetiksiz hali sosyal medyayı salladı.
YORUM YAĞDI
Ünlü oyuncunun eski halini görenler 'Doğal güzel olduğunu sanıyordum', 'Bu da mı estetikli?', 'Güzel değişim olmuş' gibi yorumlar yaptılar.
Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu olan Burcu Özberk, Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Huricihan Sultan karakteriyle oyunculuğa ilk adımını attı.
Güneşin Kızları dizisindeki Nazlı Yılmaz karakteriyle adını geniş kitlelere duyurdu.