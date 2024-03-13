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  4. İBB adaylığı için ismi geçiyordu Üsküdar'ı kaybedebilir! Hilmi Türkmen'i üzecek haberi duyurdular... Elden gidiyor

İBB adaylığı için ismi geçiyordu Üsküdar'ı kaybedebilir! Hilmi Türkmen'i üzecek haberi duyurdular... Elden gidiyor

Hazar Gönüllü Hazar Gönüllü Mynet Haber / İçerik Editörü
13.03.2024 10:41
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Türkiye'nin beklediği seçimlere sadece 17 gün kaldı. İstanbul'da Murat Kurum ile Ekrem İmamoğlu arasında kıyasıya bir rekabet var. Büyükşehir belediyesinin haricinde İstanbul'un ilçelerinden gelecek sonuçlar da merak ediliyor. Son anketlere göre Üsküdar ve Sancaktepe el değiştirebilir!

AK Parti'nin İBB adayı tartışılırken Murat Kurum'un haricinde ismi geçen kişiler arasında Üsküdar belediye başkanı Hilmi Türkmen, Esenler belediye başkanı Tevfik Göksu, Fatih belediye başkanı Ergün Turan da vardı. CHP'nin Üsküdar adayı Sinem Dedetaş son anketlerde farkı kapattı.

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Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilçe bazında yaptırdığı anketlere göre Sancaktepe el değiştiriyor.

Sancaktepe haricinde Bayrampaşa ve Üsküdar'da da durum kafa kafaya!

CHP'nin yaptırdığı son anket sonucuna göre Sancaktepe'deki sonuçlar başa baş çıkmıştı.

Mevcut belediye başkanı Şeyma Döğücü'nün yüzde 47 aldığı, CHP'nin adayı Alper Yeğin'in ise yüzde 48,4 aldığı belirlenmişti.

Sancaktepe, ilçe statüsüne kavuştuğundan bu yana AK Partili belediye başkanları tarafından yönetiliyor.

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