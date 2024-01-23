İBB anketinde fark açıldı! Bu kez Cumhur İttifakı seçmeni yorumu dikkat çekti: "Türkiye geneli için böyle"

31 Mart'ın en heyecanlı yarışına İstanbul sahne olacak. Ekrem İmamoğlu, Murat Kurum ve Azmi Karamahmutoğlu ile başlayan rekabete İYİ Parti ile Yeniden Refah Partisi adayları dahil olacak. Kulislerde Saadet Partili bir ismin de aday olacağı konuşulurken DEM Parti'nin kararı merak konusu. Optimar'ın İBB seçimi için Türkiye genelinde yaptığı anket sonucunda ne İmamoğlu'nu ne Kurum'u destekleyenler ile kararsızların yüksek oranları öne çıktı. İşte Daşdemir'in son anketin sonuçlarına ilişkin açıklamaları...
"Ben genel olarak seçimin en önemli anahtarı olabilecek bir sonucu sizinle paylaşmak istiyorum. ‘Sizce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Murat Kurum mu yoksa Ekrem İmamoğlu mu seçilmelidir?’ diye sorduğumuzda, bu Türkiye geneli bir çalışma.
Ekrem İmamoğlu diyenler yüzde 46, Murat Kurum diyenler de yüzde 42, kararsız ise yüzde 5.7. Hiçbiri diyenler de yüzde 5.9 olarak çıktı. Anladığım kadarıyla AK Parti seçmeni ya da Cumhur İttifakı seçmeni biraz daha kararsız ama Ekrem İmamoğlu önde yani daha doğrusu Türkiye geneli için böyle söyleyebiliriz. Böyle bir durum söz konusu. Onu da orada değerlendirmek lazım.
‘CHP'nin DEM Parti’yle işbirliği yapmış olması sizin oy verme davranışınızı ne yönde etkiler?’ diye bir soru sorduk. Yüzde 50’si zaten CHP'ye oy vermiyordum demiş, yüzde 35'i hiçbir şekilde etkilemez yine CHP'ye oy veririm demiş. % 15'i de CHP'ye oy veriyordum artık vermem demiş.
Bu oldukça önemli bir sonuç aslına bakarsanız. Bu sonuç büyük oranda seçimin sonucunu da belirleyebilir. Çünkü o %15'lik kesim CHP'den kaçarsa seçim daha farklı yere gider.
AK Parti adayları ya da Cumhur İttifakı adayları daha şanslı olabilir ya da 3’üncü yol arayışı içerisinde olanlar İYİ Parti’ye, Büyük Birlik Partisi'ne, o tür partilere, Yeniden Refah Partisi’ne oy verebilir.