İBB anketinde fark açıldı! Bu kez Cumhur İttifakı seçmeni yorumu dikkat çekti: "Türkiye geneli için böyle"

YÜZDE 4'LÜK FARK

Ekrem İmamoğlu diyenler yüzde 46, Murat Kurum diyenler de yüzde 42, kararsız ise yüzde 5.7. Hiçbiri diyenler de yüzde 5.9 olarak çıktı. Anladığım kadarıyla AK Parti seçmeni ya da Cumhur İttifakı seçmeni biraz daha kararsız ama Ekrem İmamoğlu önde yani daha doğrusu Türkiye geneli için böyle söyleyebiliriz. Böyle bir durum söz konusu. Onu da orada değerlendirmek lazım.