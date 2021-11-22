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İbrahim Kutluay ve Demet Şener'in kızı İrem genç kız oldu! Babasının kopyası...

22.11.2021 14:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evli oldukları dönemde bir kızı bir de oğlu olan İbrahim Kutluay ve Demet Şener'in kızları artık genç kız oldu. Annesinin boyunu geçen İrem Kutluay'ın babasına benzerliği dikkatlerden kaçmıyor.

İbrahim Kutluay ile Demet Şener'in kızları genç kız oldu. Annesinin boyunu geçen 15 yaşındaki İrem Kutluay, güzelliği ile dikkat çekiyor.

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Babasına olan benzerliğiyle dikkat çeken İrem'i görenler 'Boyu posu aynı babası' yorumunda bulundu.

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2005 yılında evlenip, 2018 yılında boşanan Kutluay ve Şener'in bir de 12 yaşında Ömer isminde oğulları bulunmakta.

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Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan’ın kızları Zeyno
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Anahtar Kelimeler:
Demet Şener
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