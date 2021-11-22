İbrahim Kutluay ve Demet Şener'in kızı İrem genç kız oldu! Babasının kopyası...

İbrahim Kutluay ile Demet Şener'in kızları genç kız oldu. Annesinin boyunu geçen 15 yaşındaki İrem Kutluay, güzelliği ile dikkat çekiyor.
Babasına olan benzerliğiyle dikkat çeken İrem'i görenler 'Boyu posu aynı babası' yorumunda bulundu.
2005 yılında evlenip, 2018 yılında boşanan Kutluay ve Şener'in bir de 12 yaşında Ömer isminde oğulları bulunmakta.
ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARI
Fedon Kalyoncu ve oğlu Theo Kalyoncu
Sinema, müzik ve TV dünyasının ünlülerinin çocukları da kelimenin tam anlamıyla göz önünde büyüyor. Her ne kadar bazıları bebeklik yıllarından beri kamera karşısında olsa da bazılarının varlığını bile tesadüfen öğreniyor bu ünlülerin hayranları. İşte sosyal medya paylaşımlarıyla müzik, sinema ve ekran dünyasının ünlülerinin çocukları.
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Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan’ın kızları Zeyno
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