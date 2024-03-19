İşinden oldu, İstanbul'u terk etti, vasiyetini yazdı! Bir döneme damga vuran VJ Bülent yıllara meydan okuyor

90’ların en ünlü VJ’lerinden biri olan Bülent Çarıkçı bir dönemin en çok izlenen ve öne çıkan isimlerindendi. Ekranlardan uzak kalan VJ Bülent İstanbul'u terk etti.
Edirne ve Selanik arası sakin bir hayat süren VJ Bülent ekrandan uzun yıllardır uzakta.
Annesinin ölümüyle yıkılan Vj Bülent vasiyetini yazdığını açıklayarak "Olması gereken buydu. 3’e böldüm. Başka da bir ayrıntı söylemek istemiyorum ama çok değerli bir 3’e bölme oldu bu" demişti.
"Kalp kırgınlıklarım var fazla neşeli değilim annem gittiğinden beri gözüme perde indi manasızlaştı çoğu şey" diyen efsane Vj sosyal medyadan da sık sık annesine duyduğu özlemi dile getiriyor.
52 yaşında olan ünlü VJ son halini de sosyal medyada yayınladı. Yıllara meydan okuyan Bülent Çarıkçı gözlüklü siyah atletli halini sosyal medyadan yayınlayınca beğeni yağdı.
VJ Bülent kovulmasıyla ilgili "Katıldığım bir programda hiç istemediğim bir sohbetin arasında kaldım. Asla dahil olmadım o konuşmalara. Oray Eğin'in programıydı. Türkiye'deki büyük değişimin son halkalarından biriydi tabii ki yalnızca bu konuşmalar değildi. Fakat o programı terk etmediğim için Kral TV’de devam etmemi istemediler" dedi.