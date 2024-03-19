İşinden oldu, İstanbul'u terk etti, vasiyetini yazdı! Bir döneme damga vuran VJ Bülent yıllara meydan okuyor

NEDEN KOVULDU?

VJ Bülent kovulmasıyla ilgili "Katıldığım bir programda hiç istemediğim bir sohbetin arasında kaldım. Asla dahil olmadım o konuşmalara. Oray Eğin'in programıydı. Türkiye'deki büyük değişimin son halkalarından biriydi tabii ki yalnızca bu konuşmalar değildi. Fakat o programı terk etmediğim için Kral TV’de devam etmemi istemediler" dedi.



