İstanbul'da korkunç kaza! Gören inanamadı, otomobil ikiye bölündü

Korkunç kaza Eyüpsultan'da meydana geldi. TEM Otoyolu Güzeltepe mevkiinde saat 09.30 sıralarında meydana gelen kazada, otomobil sürücüsü Tarık P., iddiaya göre sapağı kaçırınca aniden direksiyonu kırdı.

OTOMOBİL İKİYE BÖLÜNDÜ

Bu sırada seyir halindeki otomobil sürücüsü Mehmet Akif B., Tarık P.'nin kullandığı otomobile çarptı. Tarık P.'nin kullandığı otomobil ikiye bölündü.

İKİ KİŞİ AĞIR YARALANDI

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından TArık P. ve yanındaki kişi ağır yaralı şekilde ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.