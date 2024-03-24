İzmir'de kadına şiddet! Yol ortasında tartıştığı kadına tekme ve yumruk attı

Olay, gece saatlerinde Bornova ilçesi Kazımdirik Mahallesi Gediz Caddesi'nde meydana geldi. Yol kenarına park eden otomobilin yanında bulunan biri kadın, 2'si erkek 3 kişi bilinmeyen bir nedenle tartıştı.

YUMRUK VE TEKMELER ATTI

Bağırışmaların ardından, erkeklerden biri kadına yumruk ve tekmeler atarak darbetmeye başladı.

Bu sırada sinir krizi geçiren kadın, otomobile defalarca yumruk attı. Diğer erkek, kavga eden kişileri ayırmaya çalışırken, kadın yere düştü.

O anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İşte o görüntüler;Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

