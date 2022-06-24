İzmirli çift, bisikletle Türkiye turuna çıktı! Gün de 60 TL harcayarak Mardin’e ulaştılar

Tekstil sektöründe çalışan Aysu ile güvenlik sektöründe çalışan Mustafa Halit Alnıaçık çifti, 1 yıl önce İzmir'de dünyaevine girdi. Daha sonra çift, evlenmeden önce kurdukları hayali gerçekleştirmek için işlerinden istifa etti. Bisiklet ile Türkiye'yi dolaşma hayali kuran çift, nisan ayında aldıkları son maaş ile harekete geçti.

EN BÜYÜK HAYALLERİNİ GERÇEKLEŞTİRİYORLAR

İzmir'in Mustafakemalpaşa ilçesinden başladıkları Türkiye turunda günde 60 TL harcayan çift; Muğla, Antalya, Adana, Hatay, Gaziantep ve Şanlıurfa gibi illeri gezdikten sonra 2 bin 400 kilometre yol aldıkları gezinin 66'ncı gününde Mardin'in Derik ilçesine ulaştı.

Aysu Alnıaçık, uzun süredir Türkiye'yi bisikletle gezme hayalleri olduğunu ve sonunda cesaret edip yola çıktıklarını belirterek, "2 aydır yoldayız, istifa ettik ve son maaşla yola koyulduk. İstediğimiz şey; ülkemizin güzelliklerini, kültürünü, tarihini ve insanını görmekti. 2 bin 400 kilometre yol yaparak Derik'e geldik”dedi.

Kendilerine ait bir müze kart çıkarttıklarını ve gittikleri yerlerdeki müzeleri gezdiklerini söyleyen Aysu Alnıaçık, “Müze kart çıkardık. Muğla, Antalya, Adana, Hatay, Gaziantep, Maraş, Urfa'da bütün müzelere girdik. Bütün tarihi yerleri, ören yerlerini gördük. Çok sapa olmadığı sürece, hoşumuza giden doğa güzellikleri gezdik. Çok mutluyum. Ülkemin her ilini görmek, her insanıyla tanışmak ve her sokağına girmek istiyorum. İnşallah devamı da gelecek. Bütün doğuyu ve sonra Karadeniz’i gezeceğiz" ifadelerini kullandı.

Doğaya çok düşkün olduğunu belirten Mustafa Halit Alnıaçık da "Hakkari'ye gideceğiz, Karadeniz'e geçme planımız var. 66 gün oldu, yolumuza daha devam edeceğiz. Kışa kadar devam etmeyi düşünüyoruz. Eğer her şey yolunda giderse, yurt dışına da çıkma planımız var. Fakat önce kendi ülkemizi gezmek istiyoruz. Saat 03.30'da yola çıkıyoruz, 10.00'a kadar sürüyoruz. Öğle saatinde mola verip, dinleniyoruz. Akşam da 17.00 gibi devam ediyoruz” dedi.