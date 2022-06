İzmirli çift, bisikletle Türkiye turuna çıktı! Gün de 60 TL harcayarak Mardin’e ulaştılar

Kendilerine ait bir müze kart çıkarttıklarını ve gittikleri yerlerdeki müzeleri gezdiklerini söyleyen Aysu Alnıaçık, “Müze kart çıkardık. Muğla, Antalya, Adana, Hatay, Gaziantep, Maraş, Urfa'da bütün müzelere girdik. Bütün tarihi yerleri, ören yerlerini gördük. Çok sapa olmadığı sürece, hoşumuza giden doğa güzellikleri gezdik. Çok mutluyum. Ülkemin her ilini görmek, her insanıyla tanışmak ve her sokağına girmek istiyorum. İnşallah devamı da gelecek. Bütün doğuyu ve sonra Karadeniz’i gezeceğiz" ifadelerini kullandı.