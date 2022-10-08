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Kalbi zırh gibi korur, kalp krizi riskini düşürür, kalp sağlığını zirveye çıkarır! İlaç niyetine tüketin

08.10.2022 20:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kalp krizi fikrinin hepimiz için oldukça korkutucu olduğu konusunda hepimiz hemfikiriz ve sağlıklı beslenmeyen bizler için kalp krizi gerçek bir tehdittir. Ama size iyi bir haber vermek için buradayız! Beslenmemiz, sağlıklı bir kalbin ve genel olarak sağlığın anahtarıdır ve bu, daha uzun ve daha sağlıklı yaşamamıza yardımcı olmak için kontrol edebileceğimiz bir şeydir. Bunu yapabilmeniz için, kalp sağlığınızı olumlu etkileyebilecek en süper yiyeceklerin listesini derledik.

Yıllar geçtikçe, modern tıp şaşırtıcı şekillerde gelişti ve şimdi doktorların geçmişte hayal etmeye cesaret edemeyecekleri daha gelişmiş tıp ve hastalıklar için tedavi yöntemlerine sahibiz. Ancak teknolojik gelişmeler nasıl hayal edilemez bir hızla gelişiyorsa, beslenme alışkanlıklarımızdaki ve besin kaynaklarımızdaki değişiklikler de öyle.

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Günümüzde hayat çok hızlı ilerliyor ve bizler kolay ulaşılabilen yiyeceklere, fast food'a hevesli hale geldik. Bu, vücudumuza verdiğimiz uzun vadeli zararı görmezden geldiğimiz için fark etmeden sağlığımız oluruz.

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Beslenmeniz yoluyla kalp hastalığı riskini uzak tutmanın bir yolunu arıyorsanız veya sadece bazı nefis süper yiyeceklerle diyetinizi hızlandırmanın bir yolunu arıyorsanız, o zaman başka yere bakmayın çünkü sizin için sağlıklı ipuçlarımız var! Bu süper gıdalar sadece doğal kaynaklı değildir, aynı zamanda sağlığınıza ve bağışıklık sisteminize ihtiyaç duyduğu desteği verebilecek besinler ve antioksidanlarla da yüklüdür.

KALP SAĞLIĞININ ANAHTARI OLAN BESİNLER

EJDER MEYVESİ

EJDER MEYVESİ
Bu eşsiz mor meyve, bitkisel besinler, demir, protein, antioksidanlar, demir, karoten ve çoklu doymamış yağ asitleri ile yüklüdür. Kalbinizin sağlıklı çalışmasını destekleyen yağlar bunlardır. Bu tropik meyve, yüksek konsantrasyondaki fitokimyasal nedeniyle vücudunuzun bağışıklık sistemini de iyileştirdiği bilinmektedir. Kalp ilaçları almaktan çekiniyorsanız, kalp problemlerini tedavi etmek için ejder meyvesindeki kaptanın genellikle ilaçlara eklendiğini bilin. Doğal yol biraz daha ejderha meyvesi yemektir.

ZEYTİNYAĞI

ZEYTİNYAĞI
Akdeniz diyeti uygulayanlar için güzel haber! Dünyanın en sağlıklı diyetlerinden biridir ve bu, önemli bir bileşenin dahil edilmesinden kaynaklanmaktadır: sızma zeytinyağı. Bu ilave bileşen, herhangi bir yemeğe harika bir lezzet katar ve ayrıca vücuda yüksek miktarda tekli doymamış yağ sağlar. Zeytinyağı damlatılmasının LDL kolesterol birikimini azaltmaya, kan pıhtılaşma olasılığını düşürmeye ve ayrıca kan şekeri düzeylerini daha iyi düzenlemeye yardımcı olabileceği anlamına gelir.

TATLI PATATES

TATLI PATATES
Tatlı patatesler, mineraller ve besinler, yani potasyum ile yüklenir. Potasyum, kan basıncını düşürmek ve vücuttaki sıvıları dengeli tutmak için önemlidir. Ayrıca yıllar geçtikçe bile kalbinizin güçlü atmasını sağlayabilirler!

KUŞKONMAZ

KUŞKONMAZ
Kuşkonmaz fırında, ızgarada veya sote için harika bir yemektir ve birçok farklı yemekte kullanılabilen çok yönlü bir sebzedir. Lif ve tonlarca vitamin yüklü! Özellikle A, E, C ve K vitaminleri. Kuşkonmaz üzerinde çalışılmış ve uygun sindirim işlevini geliştirmek için harika bir sebze olduğu ve insülin seviyelerini yükselttiği, hipertansiyon (yüksek tansiyon) riskini azalttığı ve ayrıca diyabet ve kalp hastalığına karşı koruduğu bulunmuştur.

KİVİ

KİVİ
Kivi herhangi bir diyeti tamamlayabilen ve kardiyovasküler sistemi korumaya yardımcı olan ve kalp krizi ve felçlere yol açabilecek kan pıhtılarının oluşumunu azaltan harika bir süper besindir. Bunun nedeni kivilerin yüksek miktarda E, C ve B vitaminleri içermesidir ve hepsi bu kadar değil! Ayrıca magnezyum, bakır ve hatta potasyum içerirler.
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