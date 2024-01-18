Kendisi 36, sevgilisi 27 yaşında! "Ben bir şeker anneyim" diyerek anlattı... Sevgilisine haftalık verdiği harçlık dudak çok konuşuldu

Yeniden aşık olmanın kendisini mutlu ettiğini söyleyen Miller, "Erkeklerle ilgilenmeyi seviyorum. Boşandıktan sonra Daniel'i buldum. O benim tek şeker bebeğim. Ayrıca bu kadar iyi olduğu için ona toplu olarak 10.000 dolar (yaklaşık 382 bin 609 TL) verdim" dedi.