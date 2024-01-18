Kendisi 36, sevgilisi 27 yaşında! "Ben bir şeker anneyim" diyerek anlattı... Sevgilisine haftalık verdiği harçlık dudak çok konuşuldu

Sosyal medyadan özel hayatına dair yaptığı paylaşımlarla gündeme gelmeyi başaran 36 yaşındaki Kara Miller, kendisini 'şeker anne' olarak tanımlarken erkeklerle ilgilenmeyi sevdiğini söyledi. 2019 yılında 27 yaşındaki Daniel isimli bir adamla tanıştığını söyleyen Miller, genç sevgilisine lüks bir spor araba aldı ve haftalık 1000 sterlin (yaklaşık 38 bin TL) harçlık verdiğini itiraf etti. Miller'in itirafları sosyal medyada gündem yarattı.
Çiftin mali durumlarla alakalı olarak aralarında imzaladıkları bir sözleşme bulunuyor. Çift haftalık harçlık ve lüks hediyeler konusunda karşılıklı anlaşma sağladıklarını ifade ettiler.
Yeniden aşık olmanın kendisini mutlu ettiğini söyleyen Miller, "Erkeklerle ilgilenmeyi seviyorum. Boşandıktan sonra Daniel'i buldum. O benim tek şeker bebeğim. Ayrıca bu kadar iyi olduğu için ona toplu olarak 10.000 dolar (yaklaşık 382 bin 609 TL) verdim" dedi.
Sosyal medyadan aktif olarak ilişkilerine ait detayları paylaşan Miller, sevgilisiyle çok eğlendiklerini ve mutlu olduklarını dile getirdi. İkili haklarındaki olumsuz yorumların onları etkilemediğini de sözlerine ekledi.