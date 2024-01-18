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    4. Onu kimse durduramıyor! Brezilyalı şarkıcı Mc Pipokinha motorda twerk yaptığı anları paylaştı... Sosyal medyada yer yerinden oynadı

    Onu kimse durduramıyor! Brezilyalı şarkıcı Mc Pipokinha motorda twerk yaptığı anları paylaştı... Sosyal medyada yer yerinden oynadı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    18.01.2024 10:01 | Son Güncelleme:
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    Gerçek adı Doroth Helena de Sousa Alves olan Brezilyalı şarkıcı MC Pipokinha imza attığı sansasyonları sayesinde dünya basınında sıklıkla kendisinie yer bulmayı başarıyor. Geçtiğimiz günlerde sahnede seksüel hareketlerde bulunan, pantolonunu çıkartarak uçak kokpitine giren ve vajinasının dövmesini yaptırdığını gösteren ünlü isim bu kez motorda twerk yaptığı anlarla olay oldu.

    Brezilya'nın skandallar kraliçesi MC Pipokinha'yı kimse durdurmayı başaramıyor. Sahnesinde sıklıkla hayranlarına yer vererek herkesin gözü önünde cinsel hareketlerde bulunan ünlü şarkıcı yine herkesi şoke eden bir hareketle gündeme geldi.

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    Instagram hesabından yaptığı paylaşımında MC Pipokinha, motorsikletin üzerinde twerk yaptığı anları yayınlarak meydan okudu. Ünlü isim gönderisine, "Meydan okuma! Daha iyisinin yapılabileceğinden şüpheliyim" notunu ekledi.

    Ünlü ismin pembe bluzu ve siyah mini şortuyla yaptığı hareketleri sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekmeyi başardı.

    Ünlü şarkıcının geçtiğimiz günlerde de benzer bir şekilde motorsikletin üzerinde twerk yaptığı anların yer almıştı. Ancak son paylaşımında bir değişiklik yaparak kafasına kask takmayı tercih etmesi hayranlarının dikkatinden kaçmadı.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya Twerk
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