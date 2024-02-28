Kendisi 91, sevgilisi 31 yaşında! Aralarındaki yaş farkı olay oldu: 'Kayınvalidemin yaşı benden küçük'

Yaşça büyük kadınlardan maddi anlamda herhangi bir çıkar peşinde olmadığını ifade eden Jones, "İnsanlar sıklıkla beni bencil ve miras avcısı olmakla suçluyor. Ancak bunlar doğru değil. Ben sadece kendimi önemsemiyorum. Para ya da miras kazanmak istemiyorum. Ben sadece aşık oldum" ifadelerini kullandı.