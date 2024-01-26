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  4. Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı kocasıyla poz verdi! Ceren Karakoç'un 11 yıllık eşi bakın kim çıktı

Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı kocasıyla poz verdi! Ceren Karakoç'un 11 yıllık eşi bakın kim çıktı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
26.01.2024 09:54 | Son Güncelleme:
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Şimdilerde Show Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti'nde hayat verdiği Nursema karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Ceren Karakoç başarılı oyunculuğuyla dikkat çekiyor. Özel hayatı merak edilen ünlü oyuncu kocasıyla paylaşım yaptı. Ceren Karakoç'un 11 yıllık eşi bakın kim çıktı.

Yayınlandığı ilk günden beri büyük bir ilgiyle izlenen Kızılcık Şerbeti dizisinde hayat verdiği Nursema karakteriyle dikkat çeken Ceren Karakoç oyunculuk performansı ile adından söz ettiriyor.

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EŞİ BAKIN KİM ÇIKTI

Özel hayatı da merak edilen güzel oyuncu bu defa kocasıyla gündem oldu. 11 yıllık eşiyle poz veren ünlü ismin paylaşımına kısa sürede beğeni yağdı.
Ceren Yalazoğlu'nun eşinin, uzun süredir ekranlarda göremediğimiz ancak 'Unutma Beni' adlı günlük dizisiyle hafızalarımıza kazınan Osman Karakoç olduğunu ilk defa duyanlar çok şaşırdı.
Ünlü çift, 10 Haziran 2013 yılında dünyaevine girmiş. Zaman zaman eşiyle paylaşımlar yapan Ceren Karakoç'un her gönderisi binlerce beğeni ve yorum alıyor.
Ceren Yalazoğlu, 1984 yılında Ankara'da doğdu. Çanakkale'de büyüdü. Oyunuculuk öğrenimini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sahne ve Görüntü Sanatları Bölümü’nde aldı.
Ankara'da çekilen Beni Affet dizisinde 2012'den itibaren dokuz sezon Kader karakterini canlandırdı.
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Kızılcık Şerbeti Ceren Karakoç Oyuncu ünlü oyuncu karakteri
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