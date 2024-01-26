Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı kocasıyla poz verdi! Ceren Karakoç'un 11 yıllık eşi bakın kim çıktı

Yayınlandığı ilk günden beri büyük bir ilgiyle izlenen Kızılcık Şerbeti dizisinde hayat verdiği Nursema karakteriyle dikkat çeken Ceren Karakoç oyunculuk performansı ile adından söz ettiriyor.



EŞİ BAKIN KİM ÇIKTI

Özel hayatı da merak edilen güzel oyuncu bu defa kocasıyla gündem oldu. 11 yıllık eşiyle poz veren ünlü ismin paylaşımına kısa sürede beğeni yağdı.

Ceren Yalazoğlu'nun eşinin, uzun süredir ekranlarda göremediğimiz ancak 'Unutma Beni' adlı günlük dizisiyle hafızalarımıza kazınan Osman Karakoç olduğunu ilk defa duyanlar çok şaşırdı.

Ünlü çift, 10 Haziran 2013 yılında dünyaevine girmiş. Zaman zaman eşiyle paylaşımlar yapan Ceren Karakoç'un her gönderisi binlerce beğeni ve yorum alıyor.

Ceren Yalazoğlu, 1984 yılında Ankara'da doğdu. Çanakkale'de büyüdü. Oyunuculuk öğrenimini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sahne ve Görüntü Sanatları Bölümü’nde aldı.