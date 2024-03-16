Kocasının spor uygulaması üzerinden kendisini aldattığını öğrenince şoke oldu! "Bu kadarı da yapılmazdı"

TikTok kullanıcısı Megan McGee kısa süre önce eşinin ihanetini şaşırtıcı bir şekilde öğrendiğinden söz ederek sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. Kocasının günlük spor rutinini gerçekleştirmek için bir fitness uygulaması kullandığından söz eden McGee, uygulama aracılığıyla kocasının kendisini aldattığını söyleyerek, "Bu kadarı da yapılmazdı" dedi.
Uygulama üzerinden kocasıyla birbirleirni takip ettiklerini ve uygulamanın takip edilenler arasında antrenmanlarınızla ilgili haritayı görmesine izin verdiğini söyleyen McGee, kocasının antrenmanını anbean takip ettikten sonra durumdan şüphelendi.
Kocasının antrenmanından 1 kilometre daha az koştuğunu fark eden kadın durumu günlerce takip etmeye devam etti ve sonunda kocasının her seferinde aynı yerde sporunu tamamladığını gördü.
Kocasının sporunu tamamladığı noktaya gittiğinde ise onu bir kadınla görünce aldatıldığını öğrendi. Megan sonunda kocasından boşanmış olsa da, kendisini aldattığı kadınla hâlâ görüşüp görüşmediğini açıklamadı.
Megan'ın hikayesini duyanlar kendi aldatma hikayelerini paylaşarak tepki gösterdiler ve Megan'a bu durumda yalnız olmadığını dile getirdiler.