Mynet Trend

BİZE ULAŞIN

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Eğlence
    4. Kocasının spor uygulaması üzerinden kendisini aldattığını öğrenince şoke oldu! "Bu kadarı da yapılmazdı"

    Kocasının spor uygulaması üzerinden kendisini aldattığını öğrenince şoke oldu! "Bu kadarı da yapılmazdı"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    16.03.2024 09:20
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    TikTok'ta 'meg.c.mcgee' kullanıcı adıyla paylaşım yapan Megan McGee isimli genç bir kadın kocasının ihanetini öğrenme şeklinden bahsedince bir anda viral oldu. Kocasının kendisini bir spor uygulaması aracılığıyla aldattığını fark ettiğini söyleyen genç kadının paylaşımı gündem yarattı. O anlar yorum yağmuruna tutuldu.

    TikTok kullanıcısı Megan McGee kısa süre önce eşinin ihanetini şaşırtıcı bir şekilde öğrendiğinden söz ederek sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. Kocasının günlük spor rutinini gerçekleştirmek için bir fitness uygulaması kullandığından söz eden McGee, uygulama aracılığıyla kocasının kendisini aldattığını söyleyerek, "Bu kadarı da yapılmazdı" dedi.

    İlginizi Çekebilir

    'Çuf çuf hoca' tarikatının içine girmişti! "Bana hastalık bulaştırdı"

    'Çuf çuf hoca' tarikatının içine girmişti! "Bana hastalık bulaştırdı"

     Müstehcen pozlar buldu! İhaneti böyle yakaladı

    Müstehcen pozlar buldu! İhaneti böyle yakaladı

     'Aylık gelirim 100-120 bin TL' demişti! O videosu başına bela oldu

    'Aylık gelirim 100-120 bin TL' demişti! O videosu başına bela oldu

     Dekoltesine yorum yağdı! 'Buna elbise deniliyor mu?'

    Dekoltesine yorum yağdı! 'Buna elbise deniliyor mu?'

    Vitrin

    Uygulama üzerinden kocasıyla birbirleirni takip ettiklerini ve uygulamanın takip edilenler arasında antrenmanlarınızla ilgili haritayı görmesine izin verdiğini söyleyen McGee, kocasının antrenmanını anbean takip ettikten sonra durumdan şüphelendi.

    Kocasının antrenmanından 1 kilometre daha az koştuğunu fark eden kadın durumu günlerce takip etmeye devam etti ve sonunda kocasının her seferinde aynı yerde sporunu tamamladığını gördü.

    Kocasının sporunu tamamladığı noktaya gittiğinde ise onu bir kadınla görünce aldatıldığını öğrendi. Megan sonunda kocasından boşanmış olsa da, kendisini aldattığı kadınla hâlâ görüşüp görüşmediğini açıklamadı.

    Megan'ın hikayesini duyanlar kendi aldatma hikayelerini paylaşarak tepki gösterdiler ve Megan'a bu durumda yalnız olmadığını dile getirdiler.

    Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Eski sevgilimin beni aldattığını Airbnb ev sahibi 'o ve Martha'nın ne kadar harika misafirler olduğuna dair bir yorum bıraktığında öğrendim. Benim adım Martha değil" yorumunu ekledi.
    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya tiktok Aldatma ihanet
    En Çok Okunan Trend Haberler
    Canlı yayında iddialı çıkış: ‘Erken seçim kaçınılmaz’ dedi tarih verdi

    Canlı yayında iddialı çıkış: ‘Erken seçim kaçınılmaz’ dedi tarih verdi

    İstanbul'da 'favori' diyerek oran verdi! Ankara'da Yavaş'ı bekleyen tehlikeyi vurguladı

    İstanbul'da 'favori' diyerek oran verdi! Ankara'da Yavaş'ı bekleyen tehlikeyi vurguladı

    'Çuf Çuf Hoca' tarikatının içine girdi! Hastalara dair o detayı paylaştı

    'Çuf Çuf Hoca' tarikatının içine girdi! Hastalara dair o detayı paylaştı

    Sokakta dans etti! İnanılmaz performans...

    Sokakta dans etti! İnanılmaz performans...

    Tişört zannettiler ama değil! 300 saat sürdü... Servet harcadı

    Tişört zannettiler ama değil! 300 saat sürdü... Servet harcadı

    Kendisini köpek olarak tanımlıyor! "Dışarıda tuvaletimi yapıyorum, bakıcılarım var"

    Kendisini köpek olarak tanımlıyor! "Dışarıda tuvaletimi yapıyorum, bakıcılarım var"

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

    Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

    Isı yalıtımlı, su ve rüzgar geçirmez Columbia mont indirime girdi

    Isı yalıtımlı, su ve rüzgar geçirmez Columbia mont indirime girdi

    4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

    4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

    Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

    Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

    Son zamanların çok satan ayakkabısı Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

    Son zamanların çok satan ayakkabısı Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.