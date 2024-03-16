Kocasının spor uygulaması üzerinden kendisini aldattığını öğrenince şoke oldu! "Bu kadarı da yapılmazdı"

TikTok kullanıcısı Megan McGee kısa süre önce eşinin ihanetini şaşırtıcı bir şekilde öğrendiğinden söz ederek sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. Kocasının günlük spor rutinini gerçekleştirmek için bir fitness uygulaması kullandığından söz eden McGee, uygulama aracılığıyla kocasının kendisini aldattığını söyleyerek, "Bu kadarı da yapılmazdı" dedi.

Kocasının antrenmanından 1 kilometre daha az koştuğunu fark eden kadın durumu günlerce takip etmeye devam etti ve sonunda kocasının her seferinde aynı yerde sporunu tamamladığını gördü.

Kocasının sporunu tamamladığı noktaya gittiğinde ise onu bir kadınla görünce aldatıldığını öğrendi. Megan sonunda kocasından boşanmış olsa da, kendisini aldattığı kadınla hâlâ görüşüp görüşmediğini açıklamadı.

Megan'ın hikayesini duyanlar kendi aldatma hikayelerini paylaşarak tepki gösterdiler ve Megan'a bu durumda yalnız olmadığını dile getirdiler.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Eski sevgilimin beni aldattığını Airbnb ev sahibi 'o ve Martha'nın ne kadar harika misafirler olduğuna dair bir yorum bıraktığında öğrendim. Benim adım Martha değil" yorumunu ekledi.