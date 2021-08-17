HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Eğitim
  4. KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman, başladı mı? 2021 KYK yurt ve burs başvuruları nasıl yapılır?

KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman, başladı mı? 2021 KYK yurt ve burs başvuruları nasıl yapılır?

17.08.2021 02:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Binlerce öğrencinin ilgiyle takip ettiği KYK yurt ve burs başvurularının ne zaman başlayacağı merak ediliyor. 2021-2022 eğitim öğretim yılına az bir süre kalmışken tarih ve başvuruların nasıl yapılacağı merak konusu oldu. Peki KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman, başladı mı? 2021 KYK yurt ve burs başvuruları nasıl yapılır? İşte merak edilenler...

Üniversiteye yeni başlayacak olan öğrencilerin gündeminde KYK yurt ve burs başvurularının ne zaman başlayacağı yer alıyor. Geçtiğimiz yıl pandemi sebebiyle yurtlar kullanılmamıştı. Peki 2021-2022 eğitim öğretim yılı için KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman yapılacak, başladı mı?

KYK YURT VE BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KYK yurt başvuruları için tarih bekleyişi devam ederken burs başvurularının başlayacağı tarih de merak ediliyor.
Pandemi ve uzaktan eğitim sebebiyle yurtlar kullanılamamaktaydı. KYK yurt başvuruları bu sene YURTKUR resmi sitesi üzerinden ilan edilecek ve başvurular e-Devlet üzerinden alınacak.
YURTKUR ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan2021 yurt başvurularıyla ilgili yeni bir açıklama henüz gelmedi. Ancak YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından KYK yurt ve burs başvurularının başlaması beklenmekte. Başvurular başladığında ve tarih duyurusu yapıldığında sayfamızda yer vereceğiz.
İlgiyle takip edilen KYK yurt başvuruları https://www.turkiye.gov.tr/gsb-yurt-basvurusu adresi üzerinden gerçekleştirilecek.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
KYK
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Biden'dan Afganistan açıklaması

Biden'dan Afganistan açıklaması

16 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

16 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

Meral Akşener'in Bayburt ziyaretinde arbede yaşandı

Meral Akşener'in Bayburt ziyaretinde arbede yaşandı

Afganistan'da CNN muhabirinin kıyafetine Taliban etkisi: Kurallar değişti

Afganistan'da CNN muhabirinin kıyafetine Taliban etkisi: Kurallar değişti

Canlı yayında kalp krizi geçirdi!

Canlı yayında kalp krizi geçirdi!

Henüz 22 yaşında! Ayda 100 bin lira kazanıyor

Henüz 22 yaşında! Ayda 100 bin lira kazanıyor

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Dünya, tarihi deneyin sonucunu dehşetle izliyor

Dünya, tarihi deneyin sonucunu dehşetle izliyor

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Askerden firar etti, 'Vatansız' belgesi verildi! Bütün kapılar yüzüne kapandı

Askerden firar etti, 'Vatansız' belgesi verildi! Bütün kapılar yüzüne kapandı

Afganistan'da son durum! Taliban başkent Kabil'e girdi

Afganistan'da son durum! Taliban başkent Kabil'e girdi

Acı haber! Hayatını kaybedenlerin sayısı 70'e yükseldi

Acı haber! Hayatını kaybedenlerin sayısı 70'e yükseldi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.