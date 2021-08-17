KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman, başladı mı? 2021 KYK yurt ve burs başvuruları nasıl yapılır?

Üniversiteye yeni başlayacak olan öğrencilerin gündeminde KYK yurt ve burs başvurularının ne zaman başlayacağı yer alıyor. Geçtiğimiz yıl pandemi sebebiyle yurtlar kullanılmamıştı. Peki 2021-2022 eğitim öğretim yılı için KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman yapılacak, başladı mı?

KYK YURT VE BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KYK yurt başvuruları için tarih bekleyişi devam ederken burs başvurularının başlayacağı tarih de merak ediliyor.

Pandemi ve uzaktan eğitim sebebiyle yurtlar kullanılamamaktaydı. KYK yurt başvuruları bu sene YURTKUR resmi sitesi üzerinden ilan edilecek ve başvurular e-Devlet üzerinden alınacak.

YURTKUR ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan2021 yurt başvurularıyla ilgili yeni bir açıklama henüz gelmedi. Ancak YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından KYK yurt ve burs başvurularının başlaması beklenmekte. Başvurular başladığında ve tarih duyurusu yapıldığında sayfamızda yer vereceğiz.