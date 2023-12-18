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  4. Michelle Keegan minicik kısa üstüyle fotoğraf paylaştı! Karın kaslarını sergiledi... Takipçilerini hayran bıraktı

Michelle Keegan minicik kısa üstüyle fotoğraf paylaştı! Karın kaslarını sergiledi... Takipçilerini hayran bıraktı

18.12.2023 10:32 | Son Güncelleme:
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Eski Coronation Street oyuncusu Michelle Keegan, Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarla ilgi çekiyor. Keegan son olarak paylaştığı bir fotoğrafta minicik kısa üstüyle birlikte karın kaslarını sergiledi, takipçilerini kendine hayran bıraktı.

Eski Coronation Street oyuncusu İngiliz Michelle Keegan sosyal medyada paylaştığı fotoğrafla olay oldu. Spor salonunun aynasından çektiği fotoğraf, 36 yaşındaki oyuncunun takipçilerinin ağzını açık bıraktı.

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İNGİLİZ OYUNCUDAN SPOR SALONUNDA AYNA SELFIESİ

Spor salonunda aynanın önünde bağdaş kurup oturan oyuncunun ayna selfiesi büyük ilgi gördü.

KARIN KASLARINI SERGİLEDİ

KARIN KASLARINI SERGİLEDİ

Egzersiz sırasında minicik üstüyle poz veren ünlü oyuncu karın kaslarını sergiledi. Sıkı karın kaslarıyla dikkat çeken isim, bir kolunu havaya kaldırdığı enerjik görüntüsüyle de dikkat çekti.

Keegan'ın o sırada makyajsız olduğu da dikkatlerden kaçmadı.

Siyah minik sporcu sütyeni ve taytıyla takipçilerini kendine hayran bırakan Keegan'ın Instagramda 6,8 milyon takipçisi bulunuyor.

Düzgün fiziğini cesurca sergileyen Keegan, sosyal medya hesabından çokça fotoğraf paylaşıyor.

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