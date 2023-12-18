Michelle Keegan minicik kısa üstüyle fotoğraf paylaştı! Karın kaslarını sergiledi... Takipçilerini hayran bıraktı

Eski Coronation Street oyuncusu İngiliz Michelle Keegan sosyal medyada paylaştığı fotoğrafla olay oldu. Spor salonunun aynasından çektiği fotoğraf, 36 yaşındaki oyuncunun takipçilerinin ağzını açık bıraktı.
Spor salonunda aynanın önünde bağdaş kurup oturan oyuncunun ayna selfiesi büyük ilgi gördü.
Egzersiz sırasında minicik üstüyle poz veren ünlü oyuncu karın kaslarını sergiledi. Sıkı karın kaslarıyla dikkat çeken isim, bir kolunu havaya kaldırdığı enerjik görüntüsüyle de dikkat çekti.
Keegan'ın o sırada makyajsız olduğu da dikkatlerden kaçmadı.
Siyah minik sporcu sütyeni ve taytıyla takipçilerini kendine hayran bırakan Keegan'ın Instagramda 6,8 milyon takipçisi bulunuyor.
Düzgün fiziğini cesurca sergileyen Keegan, sosyal medya hesabından çokça fotoğraf paylaşıyor.