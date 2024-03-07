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  4. Mumbai'ye gitti... 69 bin TL'lik kombini sosyal medyayı ikiye böldü! Kimi beğendi kimi çirkin buldu

Mumbai'ye gitti... 69 bin TL'lik kombini sosyal medyayı ikiye böldü! Kimi beğendi kimi çirkin buldu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
07.03.2024 14:55
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Son dönemde özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Hande Erçel, Hindistan’ın Mumbai şehrinde bu sene 24.sü düzenlenen “FICCI Frames''e onur konuğu olarak katıldı. Erçel'in 69 bin TL'lik kombini sosyal medyayı ikiye böldü.

Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen genç oyuncu Hande Erçel, son olarak Paris Moda Haftası'na katılmış ve cesur tarzıyla dikkat çekmişti.

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KOMBİNİNE YORUM YAĞDI

Mini bir tulum ile Paris Moda Haftası'na damga vuran Hande Erçel bu defa Hindistan’ın Mumbai şehrinde bu sene 24.sü düzenlenen “FICCI Frames''e onur konuğu olarak katılım gösterdi.
Hande Erçel'in konuşmacı olarak katıldığı etkinlikteki tarzı sosyal medyayı ikiye böldü.

TARZINA YORUM YAĞDI

TARZINA YORUM YAĞDI
Yüzü olduğu markaya ait bir kombin yapan Erçel'in 69 bin TL'lik tarzına yorum yağdı.
Bazı sosyal medya kullancıları Erçel'in kombinine 'Harika görünüyorsun', 'Yine mükemmelsin' gibi yorumlar yaparken bazı kullanıcılar da 'Hiç olmuş mu?', 'Bu kıyafet hiç yakışmamış' gibi yorumlar yaptılar.
Son olarak Burak Deniz ile başrolü paylaştığı Bambaşka Biri dizisinde ' Leyla Gediz' karakterine hayat veren Hande Erçel'in oyunculuğu çok eleştirilmişti.
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Anahtar Kelimeler:
Hande Erçel sosyal medya erçel
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