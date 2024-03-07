Mumbai'ye gitti... 69 bin TL'lik kombini sosyal medyayı ikiye böldü! Kimi beğendi kimi çirkin buldu

Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen genç oyuncu Hande Erçel, son olarak Paris Moda Haftası'na katılmış ve cesur tarzıyla dikkat çekmişti. Önce paylaştı sonra sildi! Son pozları olay oldu



KOMBİNİNE YORUM YAĞDI

Mini bir tulum ile Paris Moda Haftası'na damga vuran Hande Erçel bu defa Hindistan’ın Mumbai şehrinde bu sene 24.sü düzenlenen “FICCI Frames''e onur konuğu olarak katılım gösterdi.

Hande Erçel'in konuşmacı olarak katıldığı etkinlikteki tarzı sosyal medyayı ikiye böldü.

TARZINA YORUM YAĞDI Yüzü olduğu markaya ait bir kombin yapan Erçel'in 69 bin TL'lik tarzına yorum yağdı.

Bazı sosyal medya kullancıları Erçel'in kombinine 'Harika görünüyorsun', 'Yine mükemmelsin' gibi yorumlar yaparken bazı kullanıcılar da 'Hiç olmuş mu?', 'Bu kıyafet hiç yakışmamış' gibi yorumlar yaptılar.