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  4. Murat Kurum, Başak Demirtaş derken Ekrem İmamoğlu'na bir rakip daha! İsmail Saymaz o ismi açıkladı: 'Adaylığı pazar günü ilan edilecek'

Murat Kurum, Başak Demirtaş derken Ekrem İmamoğlu'na bir rakip daha! İsmail Saymaz o ismi açıkladı: 'Adaylığı pazar günü ilan edilecek'

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Haber / İçerik Editörü
25.01.2024 20:24 | Son Güncelleme:
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31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere adım adım yaklaşılırken gözler özellikle İstanbul'da olacak. Mevcut Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Murat Kurum ve Başak Demirtaş'tan sonra bir rakip daha çıktı. Gazeteci İsmail Saymaz Saadet Partisi’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayının ismini açıklarken, adaylığın ise pazar günü yapılacağını aktardı.

Siyasetin bir numaralı gündem maddesi 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler... Parti ve ittifakların adayları yavaş yavaş belli olmaya başladı. CHP İstanbul'da mevcut Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu aday göstermişti. Cumhur İttifakı ise İmamoğlu'na rakip olarak Murat Kurum'u seçmişti.


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Gazeteci İsmail Saymaz sosyal medyadan yeni bir gelişmeyi duyurdu. Saymaz yaptığı açıklamada bir partinin daha aday çıkarma kararı aldığını aktardı. 

Saymaz paylaşımında şunları aktardı:

"Saadet Partisi’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı, İstanbul Milletvekili Birol Aydın oldu.

Aydın’ın adaylığı pazar günü ilan edilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Murat Kurum İsmail Saymaz Başak Demirtaş saadet partisi
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