Murat Kurum, Başak Demirtaş derken Ekrem İmamoğlu'na bir rakip daha! İsmail Saymaz o ismi açıkladı: 'Adaylığı pazar günü ilan edilecek'

Siyasetin bir numaralı gündem maddesi 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler... Parti ve ittifakların adayları yavaş yavaş belli olmaya başladı. CHP İstanbul'da mevcut Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu aday göstermişti. Cumhur İttifakı ise İmamoğlu'na rakip olarak Murat Kurum'u seçmişti.
Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş da DEM'in uygun görmesi halinde İstanbul'dan aday olabileceğinin mesajını vermişti.
Gazeteci İsmail Saymaz sosyal medyadan yeni bir gelişmeyi duyurdu. Saymaz yaptığı açıklamada bir partinin daha aday çıkarma kararı aldığını aktardı.
Saymaz paylaşımında şunları aktardı:
"Saadet Partisi’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı, İstanbul Milletvekili Birol Aydın oldu.
Aydın’ın adaylığı pazar günü ilan edilecek.