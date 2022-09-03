OnlyFans fenomeni karısının müstehcen pozlarını çekiyor! “Bizi daha güçlü yaptı”

YouTube’a içerik üreterek popüler olmayı başaran Marie Dee, Instagram’da 100 bin takipçiye sahip. İki çocuk annesi kadın bu yılın başlarında yetişkinlere özel olarak tasarlanan bir site üzerinden seksi fotoğraf ve videolarını satmaya başladı. Aile şirketi olduğunu söylediği hesabında ise en büyük yardımcısı kocası David oldu. Marie pozlarını kocasının çektiğini itiraf ederek sosyal medya kullanıcılarının eleştiri oklarının hedefi oldu.

“İLİŞKİMİZİ GÜÇLENDİRDİ”

OnlyFans hesabını birlikte açmaya karar verdiklerini ve karısının en büyük destekçisi olduğunu dile getiren David, “Benim rolüm fotoğrafları çekmek. Sadece kendim için Marie'nin fotoğraflarını çekmekten hoşlanıyordum ve bir gün düşündük ki, bunu Instagram'da ücretsiz olarak yayınlayabilir. Hatta OnlyFans üzerinden satabilir. İşimizi seviyorum. Eğlenceli ve ilişkimizi güçlendirdi. Bizi daha güçlü yaptı” dedi.