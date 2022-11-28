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Orion yakaladı, NASA paylaştı! İşte Ay yüzeyinin akıllardan kolay kolay çıkmayacak fotoğrafları...

28.11.2022 10:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Artemis I görevi kapsamında Ay'a giden Orion kapsülü, Ay yüzeyinin akıllardan kolay kolay çıkmayacak fotoğraflarını yakaladı. Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) ise Orion'un çektiği Ay fotoğraflarını resmi hesabından paylaştı. Tüm dikkatlerin Ay'a çevrilmesini sağlayan fotoğraflar gerçekten de olağanüstü görünüyorlar.

İnsanlık tekrar Ay'a yolculuk etmenin peşinde. Bu kapsamda sadece birkaç hafta önce Orion adı verilen kapsül, Artemis 1 göreviyle Dünya'dan Ay'a doğru bir yolculuğa çıktı. Orion kapsülü, Ay'a gitmişken Ay'ın fotoğraflarını çekmeden geri dönemezdi. Öyle de olmadı. Orion, Ay'ın yüzeyini görüntülemeyi başardı. O fotoğraflar, akıllardan kolay kolay çıkmayacak!

Bgr'nin haberine göre, Fotoğrafların sonuçları şimdi tüm dünyayla paylaşıldı. Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), onları herkesin görmesi için Flickr hesabında yayınladı.

İŞTE ORION'UN AY FOTOĞRAFLARI

Orion'un çektiği Ay fotoğrafları, James Webb'in yakaladığı ilk görüntülerde gördüğümüz kadar renkli değil, ancak Ay yüzeyinin ürkütücü, bir o kadar da akıllardan kolay kolay çıkmayacak bir görüntüsünü yansıtıyorlar.

İnsanları tekrar Ay'a göndermek NASA başta olmak üzere birçok uzay ajansının birincil hedeflerinden biri.

Fotoğraflar yaklaşık 130 km uzaklıktan çekildi.

Görüntüler, Ay yüzeyinin biraz ihtişamlı ve biraz da ürkütücü görünümü anlamamıza yardımcı oluyor.

Fotoğraflar ne kadar ürkütücü görünse de, Artemis görevleri şu ana kadar başarılı bir şekilde ilerliyor.

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Anahtar Kelimeler:
NASA Ay (Dünya'nın uydusu) artemis orion

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