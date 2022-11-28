Orion yakaladı, NASA paylaştı! İşte Ay yüzeyinin akıllardan kolay kolay çıkmayacak fotoğrafları...

İnsanlık tekrar Ay'a yolculuk etmenin peşinde. Bu kapsamda sadece birkaç hafta önce Orion adı verilen kapsül, Artemis 1 göreviyle Dünya'dan Ay'a doğru bir yolculuğa çıktı. Orion kapsülü, Ay'a gitmişken Ay'ın fotoğraflarını çekmeden geri dönemezdi. Öyle de olmadı. Orion, Ay'ın yüzeyini görüntülemeyi başardı. O fotoğraflar, akıllardan kolay kolay çıkmayacak!

Bgr'nin haberine göre, Fotoğrafların sonuçları şimdi tüm dünyayla paylaşıldı. Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), onları herkesin görmesi için Flickr hesabında yayınladı.