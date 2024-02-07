Ebru Polat kendisiyle görüşmek isteyenlere seslendi! "Beleşçi tayfa"

Şarkıcı Ebru Polat son olarak gündemden düşmeyen pavyon dansı modasına uymuştu. O anları sosyal medya hesabından paylaşınca paylaşımı tepki çekmişti.
Hava Çok Sıcak, Hazmedemeyenlere Soda, Çıngıraklı gibi şarkılarlarla hafızalara kazınan Ebru Polat sosyal medyada iddialı ve cesur paylaşımlar yapmaya devam ediyor.
Sosyal medyayı çok sık kullanan isimler içerisinde yer alan şarkıcı 3,3 milyon takipçisi bulunan Instgaram hesabından yaptığı son paylaşımla da dikkatleri üzerine çekti.
Instagram hesabının hikayeler bölümünden paylaşım yapan Polat, kendisiyle görüşmek isteyen kişilere “beleşçi tayfa” diye seslendi.
Şarkıcı paylaşımında "Ya şu beleşçi tayfa bir uzak durun be kardeşim benden...Görüşelim, görüşelim he benimde işim gücüm yok, durduk yere seninle seninle görüşüeceğim ya sabır" ifadelerini kullandı.
Şarkıcının paylaşımı kısa sürede çok konuşulmayı başardı. Paylaşımını doğru bulan da vardı, tam tersine tepki gösteren de vardı.