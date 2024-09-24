Polis katili Yunus Emre Geçti 'Piton 82' grubu üyesi çıktı! Götürülürken böyle bağırdı: Serbestim ben!

"YENİ NESİL BİR SUÇ AĞI"

"Ümraniye'deki örnek istisnai bir örnek değil. Bakın Sinan Ateş cinayetindeki tetikçi Eray Özyağcı tam olarak bu profil. 12-13 yaşında kapkaçla gaspa girmiş. Benim ulaştığım beşin üzerinde kapkaç dosyası var. Hep aynı gruplar kapkaç suçlarına karışmış. Tabi bunun bir de yan suçları var. Alıkoyma yaralama gibi. Buna bir suç kariyeri diyebiliriz. Yeni nesil bir suç ağı ile karşı karşıyayız.