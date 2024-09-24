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Polis katili Yunus Emre Geçti 'Piton 82' grubu üyesi çıktı! Götürülürken böyle bağırdı: Serbestim ben!

24.09.2024 09:10
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Polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden Yunus Emre Geçti'yle ortaya çıkan yeni detaylar 'yeni nesil suç ağı' iddialarını gündeme getirdi. Geçti'nin 'PİTON 822' isimli gruba dahil olduğu iddia edilirken, gazeteci İsmail Saymaz "2014'ten bugüne giderek büyüdüler" diyerek 'Kamikaze dronu' detayına dikkat çekti. Öte yandan tutuklanan Geçti'nin götürülürken "Ben serbestim. Nereye götürüyorsunuz" dediği görüldü.

Ümraniye'de 26 yaşındaki polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden Yunus Emre Geçti'nin sabıka dosyası tüm Türkiye'nin gündemine oturdu. 19 yaşındaki Geçti'nin 26 suç dosyasının olduğu öğrenilirken, kenar mahallelerde uyuşturucu, kapkaç ve haraç işleri yapan PİTON 82 isimli bir gruba dahil olduğu iddia edildi. Öte yandan tutuklanan Geçti'nin adliyeden çıkarılırken, "Ben serbestim" diye bağırması dikkat çekti.

İşte Türkiye'nin konuştuğu polis katili Yunus Emre Geçti'yle ilgili yeni detaylar...

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Ümraniye'de polis memuru Şeyda Yılmaz'ın katil zanlısı 19 yaşındaki Yunus Emre Geçit'in karıştığı 26 suç dosyası özellikle Türkiye'de suç örgütlerinin durumunu yeniden gündeme getirdi. Gazeteci İsmail Saymaz, Halk TV'de katıldığı canlı yayında Şeyda Yılmaz'ın şehit olduğu saldırıyı ve yeni nesil suç ağını anlattı.

Gazeteci İsmail Saymaz'ın açıklamaları şöyle:

"YENİ NESİL BİR SUÇ AĞI"

"YENİ NESİL BİR SUÇ AĞI"

"Ümraniye'deki örnek istisnai bir örnek değil. Bakın Sinan Ateş cinayetindeki tetikçi Eray Özyağcı tam olarak bu profil. 12-13 yaşında kapkaçla gaspa girmiş. Benim ulaştığım beşin üzerinde kapkaç dosyası var. Hep aynı gruplar kapkaç suçlarına karışmış. Tabi bunun bir de yan suçları var. Alıkoyma yaralama gibi. Buna bir suç kariyeri diyebiliriz. Yeni nesil bir suç ağı ile karşı karşıyayız.

"KATİLİN PİTON 82 GRUBUNDAN OLDUĞU SÖYLENİYOR"

"KATİLİN PİTON 82 GRUBUNDAN OLDUĞU SÖYLENİYOR"

İstanbul, İzmir, Ankara ve Adana'nın kenar mahallelerinde uyuşturucu, kapkaç, haraç etrafında yetişmiş gruplar. Bu kişinin grubunun adının PİTON 82 olduğu iddia ediliyor. Belli ki bu yeni bir grup. Zamanla bir üst klana katılacak. Şimdilik bunlar üst grupların taşeron işlerini görüyorlar.

"EN GELİŞKİN ÖRNEĞİ DALTONLAR GRUBUYDU"

"EN GELİŞKİN ÖRNEĞİ DALTONLAR GRUBUYDU"

Haraç uyuşturucu işleri ile meşgulken Türkiye çapında iş yapmaya başladılar. Sonra da Skaljari ve Kavac gibi çetelerin taşeronu oldular. Bu örgütlerin en gelişkin modeli Daltonlar. Bunlar Türkiye'nin suç dünyasına motosikletli saldırıyı getirdiler. Bunların temel ekonomisi de uyuşturucuya dayanıyor.

"15-20 YAŞ GRUBU DOĞRUDAN ETKİLENİYOR"

"15-20 YAŞ GRUBU DOĞRUDAN ETKİLENİYOR"

15-20 yaş grubunu çokça etkiliyor. Bu kabadayılık kültürüne öykünmeye benzemiyor. Oranın bir jargonu kültürü var. Uyuşturucuya kadın işine bulaşmazlar. Barış Boyun hadisesinde iş tüm çıplaklığı ile ortaya çıkıyor.

Anahtar Kelimeler:
polis katil
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