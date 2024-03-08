Portakal'dan gündem olacak çıkış! 'Talimatı Kılıçdaroğlu verdi' dedi, görüntü paylaşıp vurguladı: Bak bu kadar net konuşuyorum

Yerel seçimler yaklaşırken CHP'de DEM Parti krizi yaşandı. Kendi gündemini belirleyen partide Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal'ın sözleri önce Özgür Özel tarafından düzeltildi. Köksal geri adım atmayınca İmamoğlu, "Kendine ya başka bir iş bulacak ya da başka parti bulacak" dedi.
Bu sözlerin ardından Köksal'ın partisinden randevu talep ettiğini belirten Ümit Özdağ, "Partimizin kapısını ona her zaman açıktır" dedi. Köksal, CHP'li olduğunu vurgulayarak Özdağ'ın talep iddiasını yalanladı. Gündem Köksal üzerine yoğunlaşmışken Fatih Portakal'dan dikkat çeken bir çıkış geldi.
Fatih Portakal, Köksal'ın Kılıçdaroğlu'na yakın bir isim olmasını vurguladı. Seçimlere az bir süre kala yapılan bu çıkışın kasıtlı olduğunu düşünen Portakal, hem Köksal'la ilgili bir görüntü paylaştı hem de 'talimatı Kılıçdaroğlu'ndan aldığını düşünüyorum' dedi.
İşte Portakal'ın gündemdeki konuyla ilgili açıklamaları;
Ben bunun bir talimatla yapıldığını düşünüyorum. Açık açık net ismini de söyleyeyim Kılıçdaroğlu'nun yakınındaki isimlerden biri. Birazdan bir görüntü de ekrana getireceğim. Özgür Özel de kendisini Kılıçdaroğlu'yla arasını bozmak istemediği için aday gösterdiğini tahmin ediyorum.
Talimatı kanıtlayamam size bunu ama Kılıçdaroğlu'ndan geldiğini bile düşünüyorum. Bak bu kadar da net konuşuyorum. Çünkü ben de net konuşmayı seven bir insanım. Çünkü Kılıçdaroğlu; Onun için önemli olan İmamoğlu'nun kaybetmesi. Kılıçdaroğlu 1 Nisan'dan sonrasının hesaplarını yapıyor. Ama özellikle İstanbul'un kazanılıp kazanılmaması çok daha önemli. Partinin içerisinde böyle insanlar da var ama bu insanlara yurttaş olarak tepki verenler de var.