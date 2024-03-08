Portakal'dan gündem olacak çıkış! 'Talimatı Kılıçdaroğlu verdi' dedi, görüntü paylaşıp vurguladı: Bak bu kadar net konuşuyorum

"BU KADAR NET KONUŞUYORUM"

Talimatı kanıtlayamam size bunu ama Kılıçdaroğlu'ndan geldiğini bile düşünüyorum. Bak bu kadar da net konuşuyorum. Çünkü ben de net konuşmayı seven bir insanım. Çünkü Kılıçdaroğlu; Onun için önemli olan İmamoğlu'nun kaybetmesi. Kılıçdaroğlu 1 Nisan'dan sonrasının hesaplarını yapıyor. Ama özellikle İstanbul'un kazanılıp kazanılmaması çok daha önemli. Partinin içerisinde böyle insanlar da var ama bu insanlara yurttaş olarak tepki verenler de var.