Safir'in Gülfem'i İpek Tuzcuoğlu'nun boşanma analizi sosyal medyada gündem oldu! 'Kadınlara ekonomik özgürlükleri verilse...'

Asmalı Konak, Dürüye'nin Güğümleri, Diğer Yarım, Aşk ve Mavi, Tövbeler Olsun ve Safir gibi birçok başarılı projede yer alan İpek Tuzcuoğlu şimdi de açıklamalarıyla sosyal medyanın gündemine oturdu.

'KADINLARA EKONOMİK ÖZGÜRLÜKLERİ VERİLSE...'

Kadın hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularında da aktif olarak görüş bildiren İpek Tuzcuoğlu, ekonomik şartlardan dolayı boşanmaların olamadığını, kadınlara ekonomik özgürlükleri verilse yüzde 95’inin boşanacağını söyledi.

Tuzcuoğlu, evliliklerin mutsuz olmasına rağmen bitirilemediğini ve kimsenin konfor alanından çıkıp ayrılmaya cesaret edemediğini de ekledi.

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

Ünlü ismin bu analizine sosyal medyada adeta yorum yağdı. Sosyal medya kullanıcıları; 'Kesinlikle haklı', 'Ailemden biliyorum sonuna kadar haklı' gibi yorumlarda bulundu.



