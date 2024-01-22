Sandıktan tesadüfen ortaya çıkan dev miras dudak uçuklattı! Harem ağasının serveti sahiplerini buldu

Bu kararların ardından tüm mirasçılar adına yapılan başvuru üzerine Fatih Tapu Müdürlüğü'nce nüfus kayıt güncellemeleri ve ilgili diğer tüm işlemler tamamlanıp, 24 Mart 2023 tarihi itibarıyla 2 alanla ilgili tapular tescil ve teslim edildi.