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    4. Sandıktan tesadüfen ortaya çıkan dev miras dudak uçuklattı! Harem ağasının serveti sahiplerini buldu

    Sandıktan tesadüfen ortaya çıkan dev miras dudak uçuklattı! Harem ağasının serveti sahiplerini buldu

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    22.01.2024 11:58 | Son Güncelleme:
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    İkinci Beyazıt dönemi harem ağası olan Hüseyin Ağa'nın mirası sandıkta tesadüf eseri ortaya çıktı. 1510 yılında başı kesilip öldürülen ve 'Kesikbaş' olarak da anılan Hüseyin Ağa'nın torunu, 1960'ta sandıkta bir tapu buldu. Tapu, Çardaklı Hamamı ve bir konak arsasını kapsıyordu. Hüseyin Ağa'nın dudak uçuklatan serveti tam 63 yıl süren hukuk mücadelesinin ardından sahiplerini buldu.

    İstanbul'da Padişah 2'nci Bayezid dönemi Darüssaade (Harem Dairesi) ağalarından olan ve 1510'da başı kesilerek ölen Hüseyin Ağa'nın, Küçük Ayasofya Camii haziresinde bulunan Çardaklı Hamamı ile yıkılmış konak arsasına ait tapuyla ilgili 63 yıl süren dava sonucunda 7.5 milyon dolar değerindeki servet hak sahiplerine verildi.

    SANDIKTAN TESADÜFEN ÇIKAN SERVET!

    1960'ta Hüseyin Ağa'nın torunlarından Fatma Güzin (Ataman) Kitaplı'nın sandıkta bulduğu Osmanlıca bir belgenin tapu olduğunun ortaya çıkması üzerine o yıllarda dava başlattı. Daha sonra dava, Kitaplı'nın ölümünden sonra ailenin diğer üyeleri tarafından devam ettirildi.

    Osmanlı dönemine ait tapuların mirasçılarıyla ilgili birçok davaya danışmanlık yapan avukat Gülen Dokuzoğlu Can tarafından, Hüseyin Ağa'nın soyundan gelen 16 mirasçı adına, 2019 ve 2020 yıllarında Isparta Sulh Hukuk mahkemelerine toplam 12 mirasçılık tespit davası açıldı.

    Dava konusu, Küçük Ayasofya Camii haziresindeki, 1503 yılında Hüseyin Ağa tarafından inşa ettirilen Çardaklı Hamamı ve küçük bahçesiyle Hüseyin Ağa'nın yaklaşık 80 yıl önce yıkıldığı tahmin edilen konağının bulunduğu 323 metrekarelik alanları içeriyordu.

    Açılan davalar, 2021 ve 2022 yıllarında sona ererken, en son mirasçılık davası da hissedarlardan Fatma Tevhide Meral Üstün, Ayşe Zeyda Üstün, Sevil Tansal ve Emine Banu Göker adına Isparta 2'nci Sulh Hukuk Mahkemesi'nce 4 Şubat 2022'de karara bağlandı.

    Bu kararların ardından tüm mirasçılar adına yapılan başvuru üzerine Fatih Tapu Müdürlüğü'nce nüfus kayıt güncellemeleri ve ilgili diğer tüm işlemler tamamlanıp, 24 Mart 2023 tarihi itibarıyla 2 alanla ilgili tapular tescil ve teslim edildi.

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    Anahtar Kelimeler:
    miras servet dudak
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