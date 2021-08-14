Sel felaketinden acı haberler geliyor (Kastamonu, Bartın ve Sinop'taki selde son durum)

Geçtiğimiz hafta batı Karadeniz'i etkisi altına şiddetli yağışlar sele neden oldu. Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta yollar çöktü, köprüler ve evler yıkıldı. Çok sayıda vatandaşın hayatını kaybettiği felaketle ilgili son dakika gelişmeleri yaşanırken, AFAD'da yapılan açıklamada can kaybının yükseldiği bildirildi.

İşte sel felaketinde dakika dakika gelişmeler

Sel felaketiyle ilgili son bilgileri veren AFAD, "Yaşanan sel nedeniyle Kastamonu’da 34, Sinop’ta 6 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 9 vatandaşımızın tedavilerine hastanelerde devam edilmektedir. Bartın’da kaybolan 1 vatandaşımızı arama çalışmaları devam etmektedir." açıklamasını yaptı.

01.11: "250-300 CESET ÇIKARILDIĞI VE KİMLİKLERİNİN TESPİT EDİLEMEDİĞİ" YÖNÜNDEKİ AÇIKLAMALAR GERÇEĞİ YANSITMIYOR

Valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Maalesef bugün bazı şahıslarca, 250-300 ceset toplandığı ve kimliklerinin tespit edilemediği şeklinde, gerçek dışı açıklamalarda bulunulmuştur. İlimizde şu ana kadar hayatını kaybeden 32 vatandaşımız bulunmaktadır. Sel felaketi ile mücadelemizi zaafa uğratmaya dönük, bu açıklamayı kınıyoruz."