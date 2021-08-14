HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sel felaketinden acı haberler geliyor (Kastamonu, Bartın ve Sinop'taki selde son durum)

Sel felaketinden acı haberler geliyor (Kastamonu, Bartın ve Sinop'taki selde son durum)

14.08.2021 08:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sel felaketinden acı haberler gelmeye devam ediyor. AFAD'dan yapılan açıklamada, Kastamonu'da 34, Sinop'ta ise 6 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Bartın'da kaybolan 1 vatandaş ise halen aranıyor.

Geçtiğimiz hafta batı Karadeniz'i etkisi altına şiddetli yağışlar sele neden oldu. Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta yollar çöktü, köprüler ve evler yıkıldı. Çok sayıda vatandaşın hayatını kaybettiği felaketle ilgili son dakika gelişmeleri yaşanırken, AFAD'da yapılan açıklamada can kaybının yükseldiği bildirildi.

İşte sel felaketinde dakika dakika gelişmeler

Sel felaketiyle ilgili son bilgileri veren AFAD, "Yaşanan sel nedeniyle Kastamonu’da 34, Sinop’ta 6 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 9 vatandaşımızın tedavilerine hastanelerde devam edilmektedir. Bartın’da kaybolan 1 vatandaşımızı arama çalışmaları devam etmektedir." açıklamasını yaptı.

01.11: "250-300 CESET ÇIKARILDIĞI VE KİMLİKLERİNİN TESPİT EDİLEMEDİĞİ" YÖNÜNDEKİ AÇIKLAMALAR GERÇEĞİ YANSITMIYOR

Valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Maalesef bugün bazı şahıslarca, 250-300 ceset toplandığı ve kimliklerinin tespit edilemediği şeklinde, gerçek dışı açıklamalarda bulunulmuştur. İlimizde şu ana kadar hayatını kaybeden 32 vatandaşımız bulunmaktadır. Sel felaketi ile mücadelemizi zaafa uğratmaya dönük, bu açıklamayı kınıyoruz."

KARADENİZ'DEKİ SEL FELAKETİNDEN KORKUNÇ FOTOĞRAFLAR

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
sel Kastamonu Sinop Bartın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
Allah yardımcınız olsun din kardeşlerım

En Çok Okunan Haberler

Tescilli güzel, kız arkadaşıyla dudak dudağa

Tescilli güzel, kız arkadaşıyla dudak dudağa

Pentagon duyurdu! Operasyon başladı

Pentagon duyurdu! Operasyon başladı

Araç alacaklar dikkat! 50 bin liraya kadar düşüş

Araç alacaklar dikkat! 50 bin liraya kadar düşüş

Meteoroloji uyarmıştı! Korkunç görüntü: Şelale taştı

Meteoroloji uyarmıştı! Korkunç görüntü: Şelale taştı

Kadının yaptığını görünce hemen kelepçe taktılar

Kadının yaptığını görünce hemen kelepçe taktılar

ABD "rekor" diyerek duyurdu: Şimdiye kadarki...

ABD "rekor" diyerek duyurdu: Şimdiye kadarki...

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

İstanbul'da güpegündüz kafa kesme dehşeti

İstanbul'da güpegündüz kafa kesme dehşeti

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Altındağ'daki olaylarla ilgili yeni gelişme! İfadesi ortaya çıktı

Altındağ'daki olaylarla ilgili yeni gelişme! İfadesi ortaya çıktı

"Gezmeyin lan" deyip, Suriyeli gençlere küfürler savurdu

"Gezmeyin lan" deyip, Suriyeli gençlere küfürler savurdu

Sosyal medya düzenlemesi yolda

Sosyal medya düzenlemesi yolda

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.