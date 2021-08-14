Son Dakika: Bakan Soylu'dan sel felaketi ile ilgili açıklamalar

Bakan Soylu, "Yaşadığımız sel bugüne kadar gördüğümüz en ağır tablodur" dedi.

Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Sadece Bozkurt'taki tablo 5 Dereli'nin üstündedir. Esnaf açısından, kayıplarımız açısından, altyapı açısından ağır bir tablo var. Etkilediği insan sayısı açısından da ağır bir tablo var. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve yönetiminde afet sonrası vatandaşımıza ve milletimize karşı en ufak bir mahcubiyet yaşamadık. Kimse 'Nerede bu devlet' demedi. Devlet bütün unsurlarıyla, kurumlarıyla var gücüyle büyük bir çaba ortaya koydu, koymaya devam ediyor, edecektir. Biz burada insanların yaralarını sarmak için çaba sarf ederken 'Ben nasıl bir dedikodu oluşturayım, bunu nasıl bir siyaset malzemesi yapayım' düşüncesinde olanlar var. Biz işimizi yapıyoruz.

Tüm köylere helikopterle jeneratör gönderiyoruz.

HES patlamış diyorlar, bu doğru değil.

Toplam 77 kayıp ihbarı yapıldı.

Ayrıntılar geliyor...

