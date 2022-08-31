SON DAKİKA: İzmir ve Aydın beşik gibi sallanıyor! Ege Denizi'ndeki depremin ardından vatandaşlar kendini sokağa attı 'Beş dakikada bir sallanıyor'

SON DAKİKA! AFAD'ın aktardığı bilgiye göre Ege Denizi'nde peş peşe iki deprem meydana geldi! Depremlerin merkez üssünün Ege Denizi olduğu ifade edildi. Deprem, özellikle Aydın'ın Kuşadası bölgesi, Bodrum, İzmir'in Seferihisar Sığacık bölgelerinde derinden hissedildi. Yaşanan depremlerin ardından vatandaşlar, kendilerini korkuyla dışarı atarken, yaşadıkları korkuyu sosyal medyadan paylaştı. Depremle ilgili AFAD ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den peş peşe açıklamalar geldi. İşte Ege'deki depremlerle ilgili son dakika gelişmeleri...

SON DAKİKA: İZMİR'DE DEPREM KORKUSU! BİRÇOK ŞEHİR VE İLÇEDE HİSSEDİLDİ

Ege Denizi'ndeki depremin merkez üssünün Kuşadası açıkları olduğu ifade edilirken sarsıntının İzmir, Bodrum, Aydın gibi birçok yerleşim yerinde hissedildiği de gelen bilgiler arasında.

KANDİLLİ RASATHANESİ DE AÇIKLADI: 'DEPREMİN ŞİDDETİ 4.8'

Kuşadası'nın 15 km uzağındaki depremin büyüklüğünün 4.7, derinliğinin de 7 kilometre olduğu gelen bilgiler arasında. Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 4.8 derinliği de 9.2 olarak açıkladı.

SON DAKİKA: 5.1 ŞİDDETİNDE BİR DEPREM DAHA!

Son dakika gelişmesine göre 13:10 itibarıyla Ege Denizi'nde bir deprem daha oldu! Bu depremin şiddetinin de 5.1 olduğu ifade edildi. AFAD'ın aktardığı bilgiye göre yine merkez üssü Kuşadası...

Kandilli Rasathanesi ise son depremin büyüklüğünü 5.3 olarak duyurdu.

AFAD'DAN AÇIKLAMA: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Kuşadası ilçesi açıklarında meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz" dedi

TUNÇ SOYER'DEN İLK AÇIKLAMA

Art arda gelen depremlerinden ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den de bir açıklama geldi. Twitter'dan bir paylaşım yapan Soyer, ilk tespitlere göre herhangi bir hasarın olmadığını belirtti.

Soyer, şu ifadeleri kullandı:

"Ege Denizi'nde meydana gelen ve şehrimizde hissedilen 4.8 büyüklüğündeki depremden etkilenen hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlk tespitlerimize göre herhangi bir hasar yok. Olası tüm olumsuzluklar için teyakkuzdayız."