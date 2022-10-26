Son dakika: 'O pozisyonlar yayınlanacak!' açıklaması sonrasında Fenerbahçe'den flaş hamle! Galatasaray'a link gönderdiler...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 11. haftası geride kalırken, Fenerbahçe topladığı 23 puanla maç eksiğine rağmen liderlik koltuğunda yer aldı. Son 3 maçta sadece 2 puan toplayabilen Galatasaray ise 18 puanla 8. sırada yer buldu. Sarı - kırmızılılar, son haftalarda oynanan maçlarda görev yapan hakemlerin kararlarına adeta isyan etmişti.

FENERBAHÇE'DEN GALATASARAY'A MAİL

ERDEN TİMUR'DAN AĞIR ELEŞTİRİ GELMİŞTİ Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur, geçtiğimiz günlerde bir basın toplantısı düzenlemiş ve TFF ile MHK'ye ağır eleştirilerde bulunmuştu.

"HER HAFTA YAYINLAYACAĞIZ" Yanlış kararların her hafta GSTV'de yayınlanacağını söyleyen Timur, "Her hafta tüm takımlara yapılan haksızlıklar, GS TV'de yayınlanacak. 'Futbol için adalet' olacak programın konusu. Tüm haksızlığa uğrayan takımlara burası açık olacak. Haksızlığa uğrayan her kulüp için birlikte mücadele etmeye varız." ifadelerini kullanmıştı.

FENERBAHÇE'DEN FLAŞ HAREKET Erden Timur'un bu açıklaması sonrasında Fenerbahçe'den flaş bir hareket geldi.

TEPKİ GELMİŞTİ Süper Lig'in 11. haftasında Başakşehir ile karşı karşıya gelen ve sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılan sarı - lacivertliler, maç sonunda hakem Zorbay Küçük'e tepki göstermişti.