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Son dakika: 'O pozisyonlar yayınlanacak!' açıklaması sonrasında Fenerbahçe'den flaş hamle! Galatasaray'a link gönderdiler...

26.10.2022 16:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Galatasaray başkan vekili Erden Timur, geçtiğimiz günlerde bir basın toplantısı düzenlemiş ve MHK'ye eleştirilerde bulunmuştu. Son haftalardaki hakem yönetimlerine tepki gösteren Timur, "Haksızlığa uğrayan diğer takımların pozisyonlarını da GSTV'de yayınlayacağız" ifadelerini kullanmıştı. Bu açıklama ve 11. haftanın ardından Fenerbahçe'den flaş bir hamle geldi. Sarı - lacivertliler, Başakşehir maçında yaşanan bir penaltı pozisyonunun linkini sarı - kırmızılılara gönderdi.

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 11. haftası geride kalırken, Fenerbahçe topladığı 23 puanla maç eksiğine rağmen liderlik koltuğunda yer aldı. Son 3 maçta sadece 2 puan toplayabilen Galatasaray ise 18 puanla 8. sırada yer buldu. Sarı - kırmızılılar, son haftalarda oynanan maçlarda görev yapan hakemlerin kararlarına adeta isyan etmişti.

FENERBAHÇE'DEN GALATASARAY'A MAİL

ERDEN TİMUR'DAN AĞIR ELEŞTİRİ GELMİŞTİ

ERDEN TİMUR'DAN AĞIR ELEŞTİRİ GELMİŞTİ
Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur, geçtiğimiz günlerde bir basın toplantısı düzenlemiş ve TFF ile MHK'ye ağır eleştirilerde bulunmuştu.

"HER HAFTA YAYINLAYACAĞIZ"

"HER HAFTA YAYINLAYACAĞIZ"
Yanlış kararların her hafta GSTV'de yayınlanacağını söyleyen Timur, "Her hafta tüm takımlara yapılan haksızlıklar, GS TV'de yayınlanacak. 'Futbol için adalet' olacak programın konusu. Tüm haksızlığa uğrayan takımlara burası açık olacak. Haksızlığa uğrayan her kulüp için birlikte mücadele etmeye varız." ifadelerini kullanmıştı.

FENERBAHÇE'DEN FLAŞ HAREKET

FENERBAHÇE'DEN FLAŞ HAREKET
Erden Timur'un bu açıklaması sonrasında Fenerbahçe'den flaş bir hareket geldi.

TEPKİ GELMİŞTİ

TEPKİ GELMİŞTİ
Süper Lig'in 11. haftasında Başakşehir ile karşı karşıya gelen ve sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılan sarı - lacivertliler, maç sonunda hakem Zorbay Küçük'e tepki göstermişti.

O POZİSYONU GÖNDERDİLER

O POZİSYONU GÖNDERDİLER
Fenerbahçe, Timur'un açıklamaları üzerine Başakşehir maçında tartışılan penaltı pozisyonunun incelenmesi ve GS TV'de yayınlanması için Galatasaray'a yazılı olarak linkiyle birlikte mail gönderdi.
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