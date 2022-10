Son dakika: 'O pozisyonlar yayınlanacak!' açıklaması sonrasında Fenerbahçe'den flaş hamle! Galatasaray'a link gönderdiler...

"HER HAFTA YAYINLAYACAĞIZ"

Yanlış kararların her hafta GSTV'de yayınlanacağını söyleyen Timur, "Her hafta tüm takımlara yapılan haksızlıklar, GS TV'de yayınlanacak. 'Futbol için adalet' olacak programın konusu. Tüm haksızlığa uğrayan takımlara burası açık olacak. Haksızlığa uğrayan her kulüp için birlikte mücadele etmeye varız." ifadelerini kullanmıştı.