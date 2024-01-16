Sonunda bu da oldu! Doğa manzaralı tuvalet sosyal medyanın ilgisini çekti... Açık hava tuvaletine ilginç baskın

Sosyal medyada kullanıcılar birbirinden ilginç uygulamalar görmeye bir hayli alışkın. Ancak yaratıcılığın sınırlarını zorlayan fikirler kullanıcıları şaşkına çevirmeye devam ediyor. Son olarak doğa manzarasının karşısına yerleştirilen bir açık hava tuvaleti gündem oldu. Tuvaletini yaptığı sırada arkadaşı tarafından kaydedilen kadının manzarası görenleri mest etti.
Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü tuvalette çok zaman geçirdiğini söyleyerek fikri beğendiklerini dile getirdi.
Bir sosyal medya kullanıcısı, "Manzara olay. İnsanın buradan kalkası gelmez" yorumunu yaptı.
Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Daha neler göreceğiz acaba?" yorumunu ekledi.