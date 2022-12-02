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  4. Sosyal medya fenomeni Kelly Kay’in hamilelik paylaşımı olay yarattı! İç çamaşırıyla paylaştı... “Bedenimi göstermeye devam edeceğim”

Sosyal medya fenomeni Kelly Kay’in hamilelik paylaşımı olay yarattı! İç çamaşırıyla paylaştı... “Bedenimi göstermeye devam edeceğim”

02.12.2022 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2020 yılında protesto etmek için SuperBowl’da çıplak bir şekilde sahaya çıkmaya çalışan Kelly Kay bu hareketinden sonra fenomene dönüşmüştü. Sosyal medyada 756 bin takipçisi bulunan Kay, hayatını Amerikan futbolu oyuncusu Spencer Webb ile birleştirdikten sonra annelik heyecanı yaşamaya başladı. Hamilelik pozlarını sosyal medyadan paylaşan Kay’in gönderisi kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

2020 yılında Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) şampiyonluk mücadelesi SuperBowl'a çıplak bir şekilde girmeye çalışarak güvenlik güçleri tarafından engellenen Kay, sosyal medyada yarım milyonu aşkın takipçisiyle annelik heyecanını paylaşıyor. Sosyal medyadan sıklıkla göbeğini gösterdiği paylaşımlar yapan Kay, kendisini giyimi konusunda eleştirenlere sert tepki gösterdi.

“KADIN OLMAKLA GURUR DUYUYORUM”

Kadın bedenine her zaman hayran olduğunu belirten Kay, pencerenin önünde iç çamaşırıyla karnını tuttuğu pozlarını paylaştı. Vücudunun yeni halini sevdiğini söyleyen Kay, “Kadın bedenlerine her zaman hayran olmuşumdur. Her zaman çok çalıştım ve vücudumu sevdim. Bu aşkın başka bir seviyesidir. Vücudumu geçmişte, şimdiki zamanda seviyorum ve gelecekte de seveceğim. Her zaman bedenimi göstermeye devam edeceğim çünkü kadın olmaktan gurur duyuyorum ve yarattıklarımla gurur duyuyorum” dedi.
Kadınların kıyafetlerini yeniden biçimlendiren toplumsal normlara tepki gösteren Kay, “İnsanların anneler hakkında yarattığı ve giymeleri ile giymemeleri gerekenler listesi kendileri için bu aşkı asla yaşamamış olan güvensiz insanlar tarafından oluşturuldu. Sizi kendinizi sevmeye ve bedeninizle gurur duymaya davet ediyorum anneler, her şekil ve boyutta. Hayatı yaratırız ve sonra insanların görünmemiz gerektiğini düşündüklerine dönüşmek için çok çalışırız. Ne istiyorsan öyle görün. Ne istiyorsan onu giy. Ve kim olduğunla gurur duy çünkü kadın olmak en güzel şeydir” ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI
Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği gönderi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum toplamayı başardı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Açıklamaya bayıldım anne” yorumunu yaptı. Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise, “Çarpıcı görünüyorsun” yorumunu ekledi. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, “İçi ve dışı ayrı güzel! Seni seviyorum” dedi.
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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya hamilelik kelly kay

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