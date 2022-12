Sosyal medya fenomeni Kelly Kay’in hamilelik paylaşımı olay yarattı! İç çamaşırıyla paylaştı... “Bedenimi göstermeye devam edeceğim”

Kadın bedenine her zaman hayran olduğunu belirten Kay, pencerenin önünde iç çamaşırıyla karnını tuttuğu pozlarını paylaştı. Vücudunun yeni halini sevdiğini söyleyen Kay, “Kadın bedenlerine her zaman hayran olmuşumdur. Her zaman çok çalıştım ve vücudumu sevdim. Bu aşkın başka bir seviyesidir. Vücudumu geçmişte, şimdiki zamanda seviyorum ve gelecekte de seveceğim. Her zaman bedenimi göstermeye devam edeceğim çünkü kadın olmaktan gurur duyuyorum ve yarattıklarımla gurur duyuyorum” dedi.