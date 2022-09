Spice Girls ile ünlenen Melanie C: İstanbul'da masör tarafından cinsel saldırıya uğradım

90’lı yılların popüler müzik grubu Spice Girls’ün üyelerinden Melanie C yıllar sonra yaptığı itiraflarla gündemde. Melanie, Spice Girls'ün ilk konserinden önceki gece bir erkek masör tarafından cinsel saldırıya uğradığını açıkladı.

Melanie C, saldırının gerçekleştiği Ekim 1997'de gösteriden önceki akşam İstanbul'daki otelinde bir masaj rezervasyonu yaptırdı ve korkunç olay yaşadı.

Melanie, olay hakkında ilk kez, Otobiyografisi Who I Am'ın tanıtımını yaptığı How To Fail podcast'inde konuştu. Melanie, saldırıyı hatırlayarak şunları söyledi: