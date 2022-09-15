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Spice Girls ile ünlenen Melanie C: İstanbul'da masör tarafından cinsel saldırıya uğradım

15.09.2022 08:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spice Girls grubunun yıldızı Melanie C yıllar sonra bir itirafta bulundu. Melanie C'nin itirafı sosyal medyada da gündem oldu. Ünlü şarkıcı "İstanbul'da Spice Girls konserinden önceki gece bir erkek masör tarafından cinsel saldırıya uğradım" dedi.

90’lı yılların popüler müzik grubu Spice Girls’ün üyelerinden Melanie C yıllar sonra yaptığı itiraflarla gündemde. Melanie, Spice Girls'ün ilk konserinden önceki gece bir erkek masör tarafından cinsel saldırıya uğradığını açıkladı.

Melanie C, saldırının gerçekleştiği Ekim 1997'de gösteriden önceki akşam İstanbul'daki otelinde bir masaj rezervasyonu yaptırdı ve korkunç olay yaşadı.

Melanie, olay hakkında ilk kez, Otobiyografisi Who I Am'ın tanıtımını yaptığı How To Fail podcast'inde konuştu. Melanie, saldırıyı hatırlayarak şunları söyledi:

"RÜYALARIMDA BU OLAYI GÖRDÜM"

“İlk Spice Girls şovunun arifesindeydik. Bu yüzden rahatlamak için masaj yaptırmak istemiştim. Ama başıma gelenler hakkında konuşmadım ve içime attım."
"O zaman bununla uğraşmadığım için, bu anının yıllarca içime gömülmesine izin verdiğimi fark ettim ve sonra kitabı yazarken rüyamda bu olayı gördüm" diyen şarkıcı konuşmasının devamında "Aman Tanrım, kitapta bunun olması gerektiğini düşünmedim bile, diye aklımdan geçirdim. Sonra tabii ki, 'Bunu ifşa etmek istiyor muyum?' diye düşünmek zorunda kaldım ve bunu söylemenin beni rahatlatacağını düşündüm" dedi.
Melanie konuşmasına şu sözlerle devam etti:

"Cinsel bir saldırıya uğradım ama işler daha kötüye gitmeden odadan kaçtım. Bu yüzden çok daha kötü bir şey yaşayabilirdim. Kendimi çok savunmasız hissettim ve çok utandım.

O an neler olduğunu kafamda anlamlandıramadım. Bu olay beni çok etkiledi ve tacize uğrayan birçok kadın gibi ben de bu konu hakkında yıllarca konuşmadım."
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