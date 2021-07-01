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  4. Yeni dönem bugün başladı! İşte 10 maddede hayatımızda değişecekler

Yeni dönem bugün başladı! İşte 10 maddede hayatımızda değişecekler

01.07.2021 00:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kademeli normalleşme sürecinin üçüncü etabı başladı. Bugün itibariyle yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan bazı tedbirler sona erdi. Peki yeni dönemde kalkan yasaklar ve kısıtlamalar neler? İşte tüm merak edilenler.

İçişleri Bakanlığı'nın 27 Haziran'da yayımladığı genelgeyle kademeli normalleşme sürecinin üçüncü etabında devam edecek önlemlerle sona erecek tedbirler kamuoyuna açıklanmıştı. Bügün itibariyle bir çok kısıtlama sona erdi. İşte 10 maddede normal hayata dönüşün üçüncü etabına yönelik merak edilenler:

Beklenen tarih geldi

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI VE ŞEHİRLERARASI SEYAHAT SINIRLAMASI DEVAM EDECEK Mİ?

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI VE ŞEHİRLERARASI SEYAHAT SINIRLAMASI DEVAM EDECEK Mİ?
Pazartesi-cumartesi günleri saat 22.00'den sabah 05.00'e kadar olan ve pazarları ise tam gün uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ile sınırlama süresince uygulanan şehirlerarası seyahat kısıtlaması sona erecek.

İŞ YERLERİ HANGİ SAATLERDE ÇALIŞACAK?

İŞ YERLERİ HANGİ SAATLERDE ÇALIŞACAK?
Tüm iş yerleri, ruhsatlarındaki faaliyet konusuna göre ilgili idare tarafından belirlenmiş olan açılış­ kapanış saatleri çerçevesinde faaliyet gösterebilecek.

EĞLENCE MEKANLARI, SİNEMA SALONLARI, KAPALI YÜZME HAVUZLARI AÇILACAK MI?

EĞLENCE MEKANLARI, SİNEMA SALONLARI, KAPALI YÜZME HAVUZLARI AÇILACAK MI?
Açık yüzme havuzları 1 Haziran'daki genelgeyle faaliyete geçmişti. Yeni genelgeyle kapalı yüzme havuzları da hizmet vermeye başlayacak. Daha önce Kovid-19 tedbirleri nedeniyle faaliyetlerine ara verilen sinema salonları, hamamlar, sauna ve masaj salonları ile eğlence mekanları gibi iş yerleri de açılacak. Bu iş yerlerinde ve konaklama tesislerinde saat 24.00'ten sonra canlı müzik dahil müzik yayını yapılamayacak. Bu iş yerleri, ruhsatlarındaki çalışma için belirtilen saate kadar müzik yayını olmadan yeme içme servisi yapabilecek.

KAHVEHANE VE KIRAATHANELERDE OYUN OYNANABİLECEK Mİ?

KAHVEHANE VE KIRAATHANELERDE OYUN OYNANABİLECEK Mİ?
Kahvehane ve kıraathanelerde taş ve kağıt oyunları oynanabilecek. Bu işletmelerde de masalar arası mesafe 1,5 metre olacak, müşteriler maske takacak. Nargile salonu ve nargile kafeler kapalı olacak, konaklama tesisleri de dahil olmak üzere hiçbir iş yerinde nargile servisi yapılmayacak.

RESTORAN VE KAFE GİBİ YERKERDE HES KODU SORULACAK MI?

RESTORAN VE KAFE GİBİ YERKERDE HES KODU SORULACAK MI?
Restoran, lokanta, kafe gibi yeme içme yerlerine girişte daha önce belirlenen "ateş ölçümü, HES kodu sorgulama, maske takma" tedbirlerine devam edilecek. Masalar arası mesafe 1,5 metre olacak, aynı masada oturan kişi sayısı ise sınırlandırılmayacak.
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