Normalleşmeyle birlikte uyarı da geldi! 4. dalga tehlikesi kapıda

Kademeli normalleşme sürecinin üçüncü etabı bugün itibarıyla başladı ve Türkiye 15 ay sonra kısıtlamasız güne "merhaba" dedi.

İçişleri Bakanlığı'nın 27 Haziran'da yayımladığı genelgeyle kademeli normalleşme sürecinin üçüncü etabında devam edecek önlemlerle sona erecek tedbirler kamuoyuna açıklanmıştı.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKTI, İŞ YERLERİ AÇILDI

Geneldeyle birlikte, pazartesi-cumartesi günleri saat 22.00'den sabah 05.00'e kadar olan ve pazarları ise tam gün uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ile sınırlama süresince uygulanan şehirler arası seyahat kısıtlaması sona erdi. Tüm iş yerleri, ruhsatlarındaki faaliyet konusuna göre ilgili idare tarafından belirlenen açılış­kapanış saatleri çerçevesinde faaliyet göstermeye başladı. Şehir içi veya şehirler arası tüm toplu taşıma araçlarındaki yolcu sayısı sınırlandırmasına son verildi. Sünnet, nişan ve kına gibi etkinlikler serbest hale geldi.

DÖRDÜNCÜ DALGA UYARISI

Alınan kararlar başta vatandaş ve esnaf olmak üzere tüm ülkede memnuniyetle karşılanırken, delta varyantının da yayılıyor olması "Dördüncü dalga olur mu?" sorusunu akıllara getirdi. Milliyet gazetesinden Mert İnan'ın haberine göre, konuyla ilgili Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Gökçe Demir'den uyarı geldi. Delta varyantının çok daha hızlı yayıldığını ve ülkemizde ikinci doz aşı oranının yüzde 20'nin altında olduğunu hatırlatan Demir, turizm sezonunun da açılmasıyla birlikte ülkeye gelen Rus ve İngiliz turistlerden duyduğu endişeyi dile getirdi. Demir, "1 Temmuz ve özellikle Kurban Bayramı’nda hiçbir şey olmamış gibi davranır, tedbiri elden bırakırsak çok açık söylüyorum, eylül ayında 4. dalga kapıyı çalar." şeklinde konuştu.



