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Yeşilçam'ın emektar ismi Ali İnce hayatını kaybetti

18.08.2021 08:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeşilçam filmlerinde yan rollerin vazgeçilmez oyuncusu aynı zamanda o dönemde pek çok filmde set amirliği görevini üstlenmiş olan Ali İnce hayatını kaybetti.

Çöpçüler Kralı filminde Ayşen Gruda’nın kardeşlerinden boyacı rolünü canlandıran Yeşilçam’ın usta oyuncusu Ali İnce’den acı haber geldi. Medyaradar’ın haberine göre; usta oyuncu, 62 yaşında hayatını kaybetti.

YEŞİLÇAM'IN EMEKTAR İSMİ HAYATINI KAYBETTİ

Yeşilçam filmlerinin bir çoğunda görünen aynı zamanda o dönemde set amirliği görevini üstlenen Ali İnce hayatını kaybetti.
Ali İnce’nin cenazesi, 18 Ağustos Çarşamba günü Fatih Camii’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

ALİ İNCE KİMDİR?

ALİ İNCE KİMDİR?
Ali İnce, 1 Ocak 1959’da dünyaya gelmiştir. 1977 Yılında Çöpçüler Kralı filminde Ayşen Gruda’nın kardeşlerinden boyacı rolünü canlandırmıştır.
Hababam Sınıfı Tatilde, Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor ve Hababam Sınıfı Güle Güle filmlerinde de rol alan İnci, Ortadirek Şaban filminde (karate yapan kişi), 1984 yapımı Zavallılar filminde (Kumarbaz), 1987 yapımı Yaprak Dökümü dizisinde (Hasan Karakteri) ve son olarak 1999 yılında Veliler Serdarı filminde (Çoban) karakterlerini canlandırmıştır.
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Anahtar Kelimeler:
Ayşen Gruda
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