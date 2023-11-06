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    4. Yıllarca çöpe atmışız! Elma kabuğu değerlendirme yöntemlerini duyan çok şaşırıyor

    Yıllarca çöpe atmışız! Elma kabuğu değerlendirme yöntemlerini duyan çok şaşırıyor

    06.11.2023 21:26 | Son Güncelleme:
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    Hepimiz elma yemeyi severiz, ancak çoğumuz elma kabuklarını çöpe atarız. Oysa ki, bu küçük kabuklar aslında büyük faydalar sağlıyor. Sağlığa oldukça faydalı olan elmanın kabukları da bir o kadar değerli. Duyunca çok şaşıracağınız elma kabuğu değerlendirme yöntemleri haberimizde.

    Evimizde sıkça bulunan elma, sağlıklı bir atıştırmalık olmanın ötesinde, sadece meyvesiyle değil, kabuklarıyla da fayda sağlayabilir. Elma kabuklarının sağladığı inanılmaz faydaları duyanlar "Hazineyi yıllarca çöpe atmışız!" diyor. Elma kabuklarına dair kullanım alanlarını öğrendiğinizde onları daha fazla değerlendirmek isteyeceksiniz.

    EN FAYDALI ELMA KABUĞU DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ

    CİLT BAKIMI

    CİLT BAKIMI

    Elma kabukları cilt bakımı için kullanışlıdır. Ciltteki fazla yağı emebilir, cilt temizliği ve peeling için kullanılabilir.

    ELMA SİRKESİ YAPIMI

    ELMA SİRKESİ YAPIMI

    Elma kabukları, elma sirkesi yapmak için kullanılabilir. Kabukları su ve şekerle karıştırarak elma sirkesi fermantasyonunu başlatabilirsiniz.

    KURUTULMUŞ ELMA KABUKLARI

    KURUTULMUŞ ELMA KABUKLARI

    Elma kabuklarını kurutarak atıştırmalık olarak tüketebilirsiniz. Kurutulmuş elma kabukları, çocuklar için sağlıklı bir alternatif atıştırmalık olabilir.

    MARMELAT VEYA REÇEL YAPIMI

    MARMELAT VEYA REÇEL YAPIMI

    Elma kabukları, reçel veya marmelat yapımında kullanılabilecek mükemmel bir malzemedir. Kabukları doğrayarak, şeker ve baharatlarla karıştırarak lezzetli bir marmelat yapabilirsiniz.

    ELMA KABUĞU ÇAYI

    ELMA KABUĞU ÇAYI

    Elma kabuklarından çay yapmak için kurutulmuş kabukları kaynar suya ekleyebilirsiniz. Bu çay, hoş bir tat ve hafif bir elma aroması sunar. Aynı zamanda antioksidanlarla doludur.

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    elma

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