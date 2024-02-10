Yusuf Kavaklı ile Nur Viral canlı yayında bir anda gerildi! Nur Viral duyduklarına dayanamadı! 'Burayı terk eder giderim'

Nur Viral'in sunumuyla Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Hayatta Her Şey Var programı her bölümüyle sosyal medyada gündem oluyor. Ünlü sunucu Nur Viral'e bazı günler emekli Müftü Yusuf Kavaklı eşlik ediyor.



BİR ANDA GERİLDİLER

İşledikleri konular ve canlı yayına gelen sorular ile gündemden düşmeyen Nur Viral bu defa canlı yayında Yusuf Kavaklı ile gerilim yaşadı.

Programa 'Karım beni gezmeye götür diyor. Götürmediğimde yüzüme bakmıyor Her akşam onu gezmeye götürmek zorunda mıyım?' diye bir soru geldi.

Yusuf Kavaklı bu soruyu; 'Allah böyle kadınların şerriden korusun. Olmaz böyle şey' diyerek tepki gösterdi.

Nur Viral'de 'Sıkılıyordur kadın her gün evde. Götürsün kocası da' diyince Kavaklı 'Kadın gezer gider de kocası ile olunca masrafları kocası karşılar' dedi.