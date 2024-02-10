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  4. Yusuf Kavaklı ile Nur Viral canlı yayında bir anda gerildi! Nur Viral duyduklarına dayanamadı! 'Burayı terk eder giderim'

Yusuf Kavaklı ile Nur Viral canlı yayında bir anda gerildi! Nur Viral duyduklarına dayanamadı! 'Burayı terk eder giderim'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
10.02.2024 14:57 | Son Güncelleme:
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Hafta içi her gün Beyaz Tv ekranlarında izleyicisinin karşısına çıkan Nur Viral'in sunduğu “Hayatta Her Şey Var” programı işlediği konular ve sorularla gündemden düşmüyor. Her bölümü büyük yankı uyandıran programın son bölümüne Yusuf Kavaklı ile Nur Viral'in gerildiği anlar damga vurdu. Ünlü sunucu duyduklarına dayanamayıp 'Burayı terk eder giderim' dedi.

Nur Viral'in sunumuyla Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Hayatta Her Şey Var programı her bölümüyle sosyal medyada gündem oluyor. Ünlü sunucu Nur Viral'e bazı günler emekli Müftü Yusuf Kavaklı eşlik ediyor.

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BİR ANDA GERİLDİLER

İşledikleri konular ve canlı yayına gelen sorular ile gündemden düşmeyen Nur Viral bu defa canlı yayında Yusuf Kavaklı ile gerilim yaşadı.
Programa 'Karım beni gezmeye götür diyor. Götürmediğimde yüzüme bakmıyor Her akşam onu gezmeye götürmek zorunda mıyım?' diye bir soru geldi.
Yusuf Kavaklı bu soruyu; 'Allah böyle kadınların şerriden korusun. Olmaz böyle şey' diyerek tepki gösterdi.
Nur Viral'de 'Sıkılıyordur kadın her gün evde. Götürsün kocası da' diyince Kavaklı 'Kadın gezer gider de kocası ile olunca masrafları kocası karşılar' dedi.
Kadın ve erkek eşitliği hakkında da konuşan Viral ve Kavaklı bir anda gerildi. Kavaklı 'Kadın erkek nerede eşit? Ben çocuk doğuruyor muyum? Bulaşık yıkıyor muyum? Ben yemek yapıyor muyum? Yemek yapmak kimin görevi kadının görevi. Allah onu öyle yaratmış. Sen istediğin kadar itiraz et. Benim töremde kadın erkeğin yardımcısıdır. Erkeklerin görevi devşirmek kadınların görevi pişimek' diye konuştu.
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Hayatta Her Şey Var Nur Viral Yusuf Kavaklı sosyal medya
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