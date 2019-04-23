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Game of Thrones 8. sezon 3. bölüm fragmanı izle! 8.sezon 2. bölüm nasıl izlenir? İnternetten izleme yolları var mı?

kutay.kaya kutay.kaya
SİNEMA TV  | 23.04.2019 08:51 | Son Güncelleme

Dünyanın pek çok yerinde olduğu gibi Türkiye’deki Game of Thrones tutkunları, yeni bölümü izlemek için uykusuz kalmayı dahi göze alıyor. 8. sezon 2. bölümün yayınlanmasının ardından dizinin hayranları 3. Bölüm fragmanı için araştırmalarına başladılar.

Game of Thrones 8. sezon 3. bölüm fragmanı izle! 8.sezon 2. bölüm nasıl izlenir? İnternetten izleme yolları var mı?

Dizinin büyük fanatikleri olduğu gibi sadece duyduklarıyla yetinen ve henüz hiçbir bölümünü izlemeyenlerin kafasına “Game of Thrones yeni bölümleri nasıl ve nereden izlenir?” sorusu yerleşti.

Game of Thrones 8. sezon 2. bölümü 21 Nisan’ı 22 Nisan’a bağlayan gece saat 04:00’da yayınlandı. 8. sezon 2. bölümü 58 dakikadan oluşan dizi tüm dünyada büyük bir merakla takip edilirken, oldukça büyük olan izleyici kitlesi her geçen gün artıyor.

Game of Thrones 8.sezon 3.bölüm fragmanını izlemek için TIKLAYINIZ!

Epik fantastik “Buz ve Ateşin Şarkısı” serisinden esinlenen çekilen Game of Thrones’un 8. sezonu diğer sezonlardan farklı olarak 6 bölümden oluşacak. 6 bölümün ardından dizinin final yapması bekleniyor. Yapılan anlaşmalar doğrultusunda Game of Thrones’un bölümlerinin süreleri ve yayın tarihleri belirlendi:

Bölüm: 14 Nisan 2019, 54 dakika

Bölüm: 21 Nisan 2019, 58 dakika

Bölüm: 28 Nisan 2019, 1 saat 22 dakika

Bölüm: 5 Mayıs 2019, 1 saat 20 dakika

Bölüm: 12 Mayıs 2019, 1 saat 20 dakika

Bölüm: 19 Mayıs 2019, 1 saat 20 dakika

GAME OF THRONES NASIL İZLENİR?

Dizi ABD’de yayınlanmasının üzerinden 24 saat geçmeden Türkiye’de yayınlanıyor. Game of Thrones’un Türkiye’deki yayıncılık hakları Digiturk’te bulunuyor. Digiturk belirlenen tarihlerde ve saatte bölümleri Türkçe altyazılı olarak yayınlıyor.

30 Nisan’a kadar 1 No’lu beIN HD kanalında Game of Thrones özel yayınları dizinin fanatikleri için devam edecek. Dizinin sürelerinden şikayet edenler, bu özel yayınlar sayesinde yeni bölümün sabırsızlığını üzerlerinden daha çabuk atabilirler.

Game of Thrones’u internetten ücretsiz olarak izlemek yasal olarak mümkün olmamakla beraber; GoT izlemek için beIN Connect dışında alternatif yol arayanlara öneriler şu şekilde sıralanır:

Game of Thrones izlemek isteyen ve yurt dışında olanlar için için Hulu'nun HBO sayfası da aylık 8 ila 11 dolar arası değişen fiyatlarla internetten Game of Thrones izlemenizi sağlayabilir. PlayStation platformlarında, Android TV cihazlarında, Xbox'larda çeşitli TV API'lerinde bulunan Hulu, aylık cüzzi ücret karşılığında Game of Thrones izleme alternatifi sağlıyor.

Diğer bir GoT izleme yöntemi ise; Amazon Live’dir. Amazon, 7 günlük ücretsiz kullanım hakkıyla beraber dizinin 8. sezonunu aylık 15 dolara takip etmeyi mümkün hale getirir.

GAME OF THRONES 8. SEZON 3. BÖLÜM FRAGMANINDA NELER OLACAK?

Dünyanın farklı ülkelerinde çekilen ve farklı coğrafyaları temsil eden Game of Thrones’un 8. sezon 3. Bölüm fragmanı yayınladı. Tanıtımda; karakterlerin yüzlerine odaklanan yakın çekimlerden sonra izleyici yavaş yavaş dizinin aksiyonu içerisine çekiliyor. Heyecan ve adrenalin dolu sahneler, Jon’un “Gece Kralı geliyor” demesiyle başlıyor. Daenerys’ın Jon’a “ölüler ordusu çoktan geldi” demesiyle birlikte yeni bölümde izleyicileri değişik sürprizlerin beklediğine dair ipuçları veriliyor.

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