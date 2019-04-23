Game of Thrones 8. sezon 3. bölüm fragmanı izle! 8.sezon 2. bölüm nasıl izlenir? İnternetten izleme yolları var mı?

Dizinin büyük fanatikleri olduğu gibi sadece duyduklarıyla yetinen ve henüz hiçbir bölümünü izlemeyenlerin kafasına “Game of Thrones yeni bölümleri nasıl ve nereden izlenir?” sorusu yerleşti.

Game of Thrones 8. sezon 2. bölümü 21 Nisan’ı 22 Nisan’a bağlayan gece saat 04:00’da yayınlandı. 8. sezon 2. bölümü 58 dakikadan oluşan dizi tüm dünyada büyük bir merakla takip edilirken, oldukça büyük olan izleyici kitlesi her geçen gün artıyor.

Game of Thrones 8.sezon 3.bölüm fragmanını izlemek için TIKLAYINIZ!

Epik fantastik “Buz ve Ateşin Şarkısı” serisinden esinlenen çekilen Game of Thrones’un 8. sezonu diğer sezonlardan farklı olarak 6 bölümden oluşacak. 6 bölümün ardından dizinin final yapması bekleniyor. Yapılan anlaşmalar doğrultusunda Game of Thrones’un bölümlerinin süreleri ve yayın tarihleri belirlendi:

Bölüm: 14 Nisan 2019, 54 dakika

Bölüm: 21 Nisan 2019, 58 dakika

Bölüm: 28 Nisan 2019, 1 saat 22 dakika

Bölüm: 5 Mayıs 2019, 1 saat 20 dakika

Bölüm: 12 Mayıs 2019, 1 saat 20 dakika

Bölüm: 19 Mayıs 2019, 1 saat 20 dakika