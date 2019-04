Game of Thrones 8. sezon 3. bölüm fragmanı izle! 8.sezon 2. bölüm nasıl izlenir? İnternetten izleme yolları var mı?

Epik fantastik “Buz ve Ateşin Şarkısı” serisinden esinlenen çekilen Game of Thrones’un 8. sezonu diğer sezonlardan farklı olarak 6 bölümden oluşacak. 6 bölümün ardından dizinin final yapması bekleniyor. Yapılan anlaşmalar doğrultusunda Game of Thrones’un bölümlerinin süreleri ve yayın tarihleri belirlendi:

Game of Thrones 8. sezon 2. bölümü 21 Nisan’ı 22 Nisan’a bağlayan gece saat 04:00’da yayınlandı. 8. sezon 2. bölümü 58 dakikadan oluşan dizi tüm dünyada büyük bir merakla takip edilirken, oldukça büyük olan izleyici kitlesi her geçen gün artıyor.

Dizinin büyük fanatikleri olduğu gibi sadece duyduklarıyla yetinen ve henüz hiçbir bölümünü izlemeyenlerin kafasına “Game of Thrones yeni bölümleri nasıl ve nereden izlenir?” sorusu yerleşti.

GAME OF THRONES NASIL İZLENİR?

Dizi ABD’de yayınlanmasının üzerinden 24 saat geçmeden Türkiye’de yayınlanıyor. Game of Thrones’un Türkiye’deki yayıncılık hakları Digiturk’te bulunuyor. Digiturk belirlenen tarihlerde ve saatte bölümleri Türkçe altyazılı olarak yayınlıyor.

30 Nisan’a kadar 1 No’lu beIN HD kanalında Game of Thrones özel yayınları dizinin fanatikleri için devam edecek. Dizinin sürelerinden şikayet edenler, bu özel yayınlar sayesinde yeni bölümün sabırsızlığını üzerlerinden daha çabuk atabilirler.

Game of Thrones’u internetten ücretsiz olarak izlemek yasal olarak mümkün olmamakla beraber; GoT izlemek için beIN Connect dışında alternatif yol arayanlara öneriler şu şekilde sıralanır:

Game of Thrones izlemek isteyen ve yurt dışında olanlar için için Hulu'nun HBO sayfası da aylık 8 ila 11 dolar arası değişen fiyatlarla internetten Game of Thrones izlemenizi sağlayabilir. PlayStation platformlarında, Android TV cihazlarında, Xbox'larda çeşitli TV API'lerinde bulunan Hulu, aylık cüzzi ücret karşılığında Game of Thrones izleme alternatifi sağlıyor.