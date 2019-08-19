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Game of Thrones’un yaratıcısı George R.R. Martin’den şaşırtan sözler

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SİNEMA TV  | 19.08.2019 15:18 | Son Güncelleme

Game Of Thrones'un (Taht Oyunları) yaratıcısı George R.R. Martin dizinin bitmesinin kendisi için kurtuluş olduğunu söyledi.

Game of Thrones’un yaratıcısı George R.R. Martin’den şaşırtan sözler

Game of Thrones (Taht Oyunları) dizisine uyarlanan Buz ve Ateşin Şarkısı (Song of Ice and Fire) adlı kitap serisinin yazarı George R. R. Martin, dizinin bitmesinin kendisi için kurtuluş olduğunu itiraf etti. İngiliz The Guardian gazetesine konuşan yazar, "Kitabın bana çok iyi geldiğini sanmıyorum, çünkü beni hızlandırması gereken şey aslında beni yavaşlattı" dedi.

BOOKSGEORGERRMARTIN

70 yaşındaki yazar sözlerine şöyle devam etti: Her gün yazmak için oturdum ve iyi bir gün geçirmiş olsam bile kendimi kötü hissediyordum. Bu süreçte 'Tanrım, kitabı bitirmeliyim. Sadece 4 sayfa yazdım, oysa 40 yazmalıydım’ diye düşünüyordum.

Dizinin hayranlarının finale verdiği tepkinin hiçbir şekilde gelecek kitaplarını etkilemeyeceğini söyleyen Martin, "Bu hiçbir şeyi değiştirmez. Herkesi tatmin etmek mümkün değil, çünkü kendini memnun etmelisin" ifadelerini kullandı.

Severlerinin, gelecek kitaplarıyla ilgili tahminlerini de değerlendiren ünlü yazar, bazı tahminlerinin doğru olduğunu, bazılarının da olmadığını belirterek, "Bitirince öğrenecekler" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
George R.R. Martin game of thrones Taht Oyunları

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