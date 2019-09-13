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Game of Thrones uzantılı ikinci dizi yolda

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 13.09.2019 13:01 | Son Güncelleme

HBO, Game of Thrones uzantılı Targaryen ailesini konu alacak alan ikinci dizi için yeşil ışık yakmak üzere.

Game of Thrones uzantılı ikinci dizi yolda

Tartışmalı finali ile sekizinci sezonda ekranlara veda eden Game of Thrones sonrası, o evrende geçen yeni dizilerle ilgili çalışmalar hız kazandı. George R.R. Martin‘in A Song of Ice and Fire serisinde yarattığı ilgi çekici evren, spin-off dizileriyle HBO ekranlarında kalmaya devam edecek. Adının The Long Night olması muhtemel spin-off dizisi için bir süredir hazırlıklarını sürdüren HBO, ikinci Game of Thrones spin-off’una da resmi onayı vermeye hazırlanıyor.

The Long Night, Game of Thrones‘ta anlatılan olayların 5 bin yıl öncesini konu alıyor. İkinci dizi ise; Game of Thrones’ta anlatılan olayların 300 yıl öncesinde geçecek. Dizinin merkezinde ise Yedi Krallık’ı fethedip uzun süre tahtta oturan Targaryen ailesi olacak. Dizinin Game of Thrones’un 300 yıl öncesinde geçecek olması, Aegon Targaryen’in Yedi Krallık’ı fethinin hikâyede önemli bir yere sahip olacağını gösteriyor. Dizilerin yaratıcısı George R.R. Martin bu projede, Ryan J. Condal ile beraber çalışıyor.

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Anahtar Kelimeler:
game of thrones Targaryen Daenerys Targaryen George R.R. Martin A Song of Ice and Fire

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