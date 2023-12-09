Garip ama gerçek! Diş fırçasını bütünüyle yutan kadın boğulmaktan son anda kurtuldu... "Yeniden nefes alabildiğime sevindim"

İspanya'nın Galdakao bölgesinde yaşayan 21 yaşındaki Heizea isimli kadın yemek yerken boğazına takılan hindi parçasını diş fırçası yardımıyla çıkartmak isterken hastanelik oldu. Boğazına takılan hindi parçası nedeniyle nefes alamadığını belirten Heizea ilk müdahaleyi diş fırçasıyla yaparken bu kez diş fırçasını yuttu. Hastanelik olan genç kadın yaşadığı tuhaf durumun doktorları da şaşırttığını söyledi.

"RÖNTGENLERİ GÖRENE KADAR İNANMADILAR"

Newflash'a konuşan genç kadın, "Babam aşil tendonundaki hastalık nedeniyle bir süredir tekerlekli sandalyede yaşıyordu. Hindi parçası boğazıma takıldığında bana yardım edemedi ve ben de diş fırçasını kullanarak kendime yardım etmeye karar verdim. Durum daha da kötüleştiğinden, elime geçen ilk şey olan diş fırçasını alıp onu yerinden çıkarmaya çalıştım. Ancak işler bir anda kontrolden çıkınca diş fırçasını yuttum." dedi.

Hastaneye kaldırıldığında doktorlara yaşadığı tuhaf durumu anlattığını ifade eden Herzai, "Hepsi etrafta koşturmaya başladı ve röntgenleri görene kadar inanamadılar, gerçekten de oradaydı" ifadelerini kullandı.

HEMEN MÜDAHALE ETTİLER

Üç saatlik muayene ve teşhisin ardından cerrahlar, Heizea sedasyon altındayken 40 dakikalık bir işlem sırasında diş fırçasını çıkartmayı başardılar. Doktorlar, diş fırçasının başını cerrahi iple bağlayarak ve yemek borusundan geri çekerek çıkarttı.