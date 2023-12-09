Mynet Trend

BİZE ULAŞIN

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Eğlence
    4. Garip ama gerçek! Diş fırçasını bütünüyle yutan kadın boğulmaktan son anda kurtuldu... "Yeniden nefes alabildiğime sevindim"

    Garip ama gerçek! Diş fırçasını bütünüyle yutan kadın boğulmaktan son anda kurtuldu... "Yeniden nefes alabildiğime sevindim"

    09.12.2023 15:21 | Son Güncelleme:
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    İspanya'nın Galdakao bölgesinde yaşayan 21 yaşındaki Heizea isimli kadın yemek yerken boğazına kaçan et parçasını çıkartmak istedi. Bir diş fırçası yardımıyla parçayı çıkartmak isteyen kadın daha büyük bir tehlike yaşadı. Diş fırçasının tamamı yutan 21 yaşındaki kadın hastanelik oldu. Doktorları şaşkına çeviren olayın ardından Herzai, "Yeniden nefes alabildiğime sevindim" dedi.

    İspanya'nın Galdakao bölgesinde yaşayan 21 yaşındaki Heizea isimli kadın yemek yerken boğazına takılan hindi parçasını diş fırçası yardımıyla çıkartmak isterken hastanelik oldu. Boğazına takılan hindi parçası nedeniyle nefes alamadığını belirten Heizea ilk müdahaleyi diş fırçasıyla yaparken bu kez diş fırçasını yuttu. Hastanelik olan genç kadın yaşadığı tuhaf durumun doktorları da şaşırttığını söyledi.

    "RÖNTGENLERİ GÖRENE KADAR İNANMADILAR"

    1

    Newflash'a konuşan genç kadın, "Babam aşil tendonundaki hastalık nedeniyle bir süredir tekerlekli sandalyede yaşıyordu. Hindi parçası boğazıma takıldığında bana yardım edemedi ve ben de diş fırçasını kullanarak kendime yardım etmeye karar verdim. Durum daha da kötüleştiğinden, elime geçen ilk şey olan diş fırçasını alıp onu yerinden çıkarmaya çalıştım. Ancak işler bir anda kontrolden çıkınca diş fırçasını yuttum." dedi.

    Hastaneye kaldırıldığında doktorlara yaşadığı tuhaf durumu anlattığını ifade eden Herzai, "Hepsi etrafta koşturmaya başladı ve röntgenleri görene kadar inanamadılar, gerçekten de oradaydı" ifadelerini kullandı.

    HEMEN MÜDAHALE ETTİLER

    Üç saatlik muayene ve teşhisin ardından cerrahlar, Heizea sedasyon altındayken 40 dakikalık bir işlem sırasında diş fırçasını çıkartmayı başardılar. Doktorlar, diş fırçasının başını cerrahi iple bağlayarak ve yemek borusundan geri çekerek çıkarttı.

    İlginizi Çekebilir

    Başından kalkamadı! Altına tuvaletini yaptı

    Başından kalkamadı! Altına tuvaletini yaptı

     “Görüntüm dondu” numarası yapınca...

    “Görüntüm dondu” numarası yapınca...

     Yine duygulandırdı! "Ağlamaktan helak oldum"

    Yine duygulandırdı! "Ağlamaktan helak oldum"

     Gösteri zannederek ölüm anlarını böyle kaydettiler

    Gösteri zannederek ölüm anlarını böyle kaydettiler

     Ayrılığı hazmedemeyen eski sevgili silahına sarıldı! Mucize eseri kurtuldu

    Ayrılığı hazmedemeyen eski sevgili silahına sarıldı! Mucize eseri kurtuldu

    Kesfet

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Hopladı zıpladı yetmedi parende attı! Çizmelerini böyle denediHopladı zıpladı yetmedi parende attı! Çizmelerini böyle denedi
    Kocasının adına 1 milyon dolarlık özür hediyesi aldıKocasının adına 1 milyon dolarlık özür hediyesi aldı
    Ünlü şarkıcı direk dansı yaparken düştüÜnlü şarkıcı direk dansı yaparken düştü
    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya İspanya diş fırçası
    En Çok Okunan Trend Haberler
    Seyyanen zam yeni emekli memurun maaşına yansımayacak

    Seyyanen zam yeni emekli memurun maaşına yansımayacak

    Son anket paylaşıldı! Dikkat çeken sonuçlar, işte ankette ilk sırada yer alan parti

    Son anket paylaşıldı! Dikkat çeken sonuçlar, işte ankette ilk sırada yer alan parti

    Dilan Polat'ın kara kutusu Şule ülkesine geri döndü! "Millet olarak rahatlayın"

    Dilan Polat'ın kara kutusu Şule ülkesine geri döndü! "Millet olarak rahatlayın"

    Ünlü şarkıcı direk dansı yaparken düştü

    Ünlü şarkıcı direk dansı yaparken düştü

    11 yaşındaki kızı sokak ortasında taciz etti! Kimyasal hadım gündemde

    11 yaşındaki kızı sokak ortasında taciz etti! Kimyasal hadım gündemde

    Altı kadınla aynı anda evli! Bekaret itirafı çok konuşuldu

    Altı kadınla aynı anda evli! Bekaret itirafı çok konuşuldu

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

    İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

    Bim 8 Aralık 2023 Aktüel Kataloğu burada! Bu hafta da dolu dolu...

    Bim 8 Aralık 2023 Aktüel Kataloğu burada! Bu hafta da dolu dolu...

    Dilan Polat'ın kara kutusu Şule ülkesine geri döndü! "Millet olarak rahatlayın"

    Dilan Polat'ın kara kutusu Şule ülkesine geri döndü! "Millet olarak rahatlayın"

    Köpek dışkısı yüzünden tartıştığı adamın üzerine benzin dökerek ateşe verdi

    Köpek dışkısı yüzünden tartıştığı adamın üzerine benzin dökerek ateşe verdi

    Lacoste'da %40'a varan indirim ve daha birçok markada günün fırsatı

    Lacoste'da %40'a varan indirim ve daha birçok markada günün fırsatı

    En Çok Aranan Haberler

    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.