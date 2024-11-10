'Gazi'nin ömrü bir 10 yıl daha ülkeyi yönetmeye el verseydi...' Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Atatürk'ü Anma Töreni'nde açıklamalar 'Bambaşka bir Türkiye görecektik'

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'nda “Atatürk’ü Anma Töreni”nde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın törendeki açıklamalarında satır başları şu şekilde:

Hangi amaç için olursa olsun bu milletin birlik, beraberliğini bozmaya yönelik her söz, tutum, her eylem doğrudan Gazi Mustafa Kemal'in emanetine ihanettir.

Atatürk istismarcıları, son dönemde terör örgütleri ve onların çeşitli isimler altındaki uzantılarıyla kol kola girecek kadar zıvanadan çıkmışlardır. Türkiye bir dönem gardırop Atatürkçülerinden çekti. Bugün de sosyal medya Atatürkçülerinin verdiği zarar Türkiye'nin düşmanlarıyla yarışır seviyeye ulaştı. Ne Gazi'yi ne de Cumhuriyetin kurum, değer ve hedeflerini bu istismarcılara, bu köksüz ideoloji bezirganlarına terk etmedik, terk etmeyeceğiz.

"GAZİ'NİN MİLLETİMİZİN GÖNLÜNDEKİ YERİNİ SARSAMAYACAKLAR"

Atatürk'ü putlaştırmak isteyenler kadar, Atatürk'ü tamamen yok sayanlar da Gazi'nin milletimizin gönlündeki yerini sarsamayacaktır. Atatürkçülük maskesi altında emperyalistlerin ülkemiz üzerindeki hain emellerine hizmet eden azgın güruhu milletimizin takdirine bırakıyoruz.

Şayet Gazi'nin ömrü ve sağlığı en azından bir 10 yıl daha ülkeyi yönetmeye el verseydi hiç şüphesiz 2. cihan harbi sonrası bambaşka bir Türkiye görecektik. Maalesef Gazi'nin vefatıyla bu fırsatı kaçırdık.

"TERÖR ÖRGÜTLERİYLE ÜLKEMİZ SINIRLARI ARASINDAKİ İRTİBATI TAMAMEN KESECEĞİZ"

Ülkemizi güney sınırlarından kuşatma girişimini, yaptığımız harekatlar ve oluşturduğumuz güvenli bölgelerle önemli ölçüde akamete uğrattık. İnşallah önümüzdeki dönemde sınırlarımız boyunca oluşturduğumuz güvenli bölgenin eksik kalan halkalarını da tamamlayacağız. Bir başka ifade ile terör örgütleriyle ülkemiz sınırları arasındaki irtibatı tamamen keseceğiz.

Bir süredir yaşadığımız ekonomik sıkıntıların birilerinin iştahını kabarttığını görüyoruz, biliyoruz. Hiç heveslenmesinler. Aldığımız tedbirler ve başarıyla uyguladığımız program sayesinde bu sıkıntıyı da geride bırakarak, alnımızın akıyla çıkacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.

Ülkemizin siyasi ve ekonomik yol haritasını terör örgütleri üzerinden yönlendiren emperyalistler ve bölgemizdeki kuklalarının 40 yıllık oyununu bozacağız.