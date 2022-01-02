HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Gaziantep’te araç bariyerlere ok gibi saplandı! Polisler acı haberi veremedi

Gaziantep’te araç bariyerlere ok gibi saplandı! Polisler acı haberi veremedi

02.01.2022 00:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep’te feci bir kaza meydana geldi. Alkollü sürücünün kontrolünden çıkan ticari araç bariyerlere adeta ok gibi saplandı. Kazada sürücü, olay yerinde hayatını kaybederken yanındaki arkadaşı ise ağır yaralandı. Trafik polisleri kaza yerine gelen sürücünün kardeşine acı haberi veremedi. Sürücünün kardeşi “Ben buna dayanamam” diyerek gözyaşı döktü.

Gaziantep’te araç bariyerlere ok gibi saplandı! Polisler acı haberi veremedi

Kaza, Gaziantep Çevre Yolu üzerinde Akkent Köprülü Kavşağı mevkiinde saat 20.30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, Şaban Ulaşlı (22) idaresindeki ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkan araç yol kenarında bulunan bariyerlere ok gibi saplandı. Aracın ön kısmından giren bariyer bagaj kısmından çıkarken araç birkaç metre sürüklendikten sonra durabildi.

4ef53731-6781-4dd6-a676-f574b8a4b62e

Son Dakika: Ankara'da EGO otobüsü devrildi! Yaralılar varSon Dakika: Ankara'da EGO otobüsü devrildi! Yaralılar var

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sürücü Ulaşlı, olay yerinde hayatını kaybederken yanındaki arkadaşı Ömer Faruk Ağdaş (24) ise ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

977ca6e2-3305-426b-bd03-278402d7eae6

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ulaşlı’nın hayatını kaybettiğini belirlerken ilk müdahalenin ardından Ağdaş’ı ambulansla Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Trafik polisleri tedbir amaçlı yolun bir şeridini trafiğini kapattı.

4755f1c2-1ea2-41fc-be39-374cdb11eec9

POLİSLER ACI HABERİ VEREMEDİ

Feci kazada hayatını kaybeden sürücünün telefonundan kardeşini arayan trafik polisi, sürücünün öldüğünü söyleyemedi. Trafik polislerinin olay yerine çağırdığı sürücünün kardeşi olay yerinde sinir krizi geçirdi. Trafik polisleri “Şaban nerede?” diye soran acılı kardeşe ağabeyinin öldüğünü söyleyemedi.

f6650acd-ef5c-43d3-9d5f-f571bacb0123

"BEN BUNA DAYANAMAM"

Cenazenin üzerindeki örtüyü kaldırarak ağabeyinin öldüğünü gören kardeş gözyaşına boğuldu. Ağabeyinin cenazesinin başında oturup “Ben buna dayanamam” diyerek ağlayan kardeşi polis ekipleri teselli etti.

577019b0-9309-450a-97fa-3d1ac3366226

Sürücünün cansız bedeni otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken polis kazayla ilgili inceleme başlattı. (İHA)

b6d49e91-c8f9-4b39-b85d-48a6a9357575

cb8b4490-10cd-40a7-bffb-ba247120ce6a

e08538fb-1589-4f99-b210-bcd8058a5e97

Aksaray'da yeni yılın ilk dakikalarında katliam gibi kaza! 7 kişi öldü, 6'sı toprağa verildiAksaray'da yeni yılın ilk dakikalarında katliam gibi kaza! 7 kişi öldü, 6'sı toprağa verildi


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kaşar peynirinde büyük hile! Süt fiyatları artınca bakın ne yaptılarKaşar peynirinde büyük hile! Süt fiyatları artınca bakın ne yaptılar
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Avcılar'da doktora aşı dayağına tutuklama! Bakan Koca: Uyarıya tahammül edemeyen...Avcılar'da doktora aşı dayağına tutuklama! Bakan Koca: Uyarıya tahammül edemeyen...
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Gaziantep
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ünlü futbol yorumcusu Erman Toroğlu, Ezgi Yavuz ile evlendi!

Ünlü futbol yorumcusu Erman Toroğlu, Ezgi Yavuz ile evlendi!

Ankara'da EGO otobüsü devrildi! Yaralılar var

Ankara'da EGO otobüsü devrildi! Yaralılar var

Başladığı duyurulmuştu! Bakanlıktan 'depozito ücreti' açıklaması

Başladığı duyurulmuştu! Bakanlıktan 'depozito ücreti' açıklaması

1 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı

1 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı

Çok ama çok acı! İzmir'deki yangında ölmüşlerdi...

Çok ama çok acı! İzmir'deki yangında ölmüşlerdi...

Eğer gerçekleşirse tarihe geçecek! AP'de dikkat çeken öneri

Eğer gerçekleşirse tarihe geçecek! AP'de dikkat çeken öneri

İlginizi Çekebilir

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.