Gaziantep'te UFO görülmüştü! Komplo teorileri havada uçuştu: "2027'den önce temas kesinlikle gerçekleşecek"

MYNET|DIŞ HABERLER Gaziantep Havalimanı yakınlarında yaklaşık 10 bin feet yükseklikte pilotların ışıklı ve tanımlanamayan bir cisim görüp kuleye haber vermesi üzerine hareketli dakikalar yaşanmıştı. Güvenlik amacıyla havalimanı, uçak kalkış ve inişlerine tedbiren kapatılmıştı. Uçağın radarda görünmediği ifade edilirken havaalanı güvenliği, soruşturmalarının ardından UFO'nun muhtemelen izinsiz pilotluk edilen bir drone olduğu sonucuna varmıştı. Olay dünya basınında geniş yankı uyandırdı.

SOSYAL MEDYADAN YORUMLAR GECİKMEDİ

Reddit'teki komplo teorisyenleri, UFO'ların dronelarla açıklanmasına şüpheyle yaklaşıyor, bunun dünya dışı faaliyetlerin açık bir kanıtı olduğuna inanıyorlardı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "2027'den önce açık temas kesinlikle gerçekleşecek" yorumunu ekledi.

Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise benzer bir durumun San Francisco Havaalanı'nda yaşandığını söylerken, "Bunu birkaç hafta önce San Francisco Havaalanı'nda (SFO) gördüğüme yemin edebilirim. Tuhaf bir şekilde parlak bir cismin tepelerin üzerinden geçtiğini (okyanus yönünden) Doğu'ya, havaalanının Kuzey tarafına doğru gittiğini ve orada öylece durduğunu gördüm" dedi.

Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Otoyolda olduğum için iyi bir şekilde göremedim ama bunun ne olduğunu merak ediyorum. Ayrıca Oakland'dan San Francisco'ya yaklaşık 5-10 saniyede (bu zaman diliminde yaklaşık 5-10 mil) kırmızı veya yeşil ışık olmadan sadece mavi renkli bir küre ile uçan bir nesne gördüm" yorumunda bulundu.