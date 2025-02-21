Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Gaziantep'te UFO görülmüştü! Komplo teorileri havada uçuştu: "2027'den önce temas kesinlikle gerçekleşecek"

Gaziantep'te UFO görülmüştü! Komplo teorileri havada uçuştu: "2027'den önce temas kesinlikle gerçekleşecek"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
21.02.2025 12:29
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep Havalimanı yakınlarında 18 Şubat Salı günü saat 22.00'de tanımlamayan cisim uçuşların durmasına yol açmıştı. Olay dünya basınında geniş yankı uyandırınca sosyal medyada da komplo teorilerini beraberinde getirdi. Reddit'teki komplo teorisyenleri bunun dünya dışı faaliyetlerin açık bir kanıtı olduğuna inandıklarını söyledi.

Gaziantep'te UFO görülmüştü! Komplo teorileri havada uçuştu: "2027'den önce temas kesinlikle gerçekleşecek"

MYNET|DIŞ HABERLER Gaziantep Havalimanı yakınlarında yaklaşık 10 bin feet yükseklikte pilotların ışıklı ve tanımlanamayan bir cisim görüp kuleye haber vermesi üzerine hareketli dakikalar yaşanmıştı. Güvenlik amacıyla havalimanı, uçak kalkış ve inişlerine tedbiren kapatılmıştı. Uçağın radarda görünmediği ifade edilirken havaalanı güvenliği, soruşturmalarının ardından UFO'nun muhtemelen izinsiz pilotluk edilen bir drone olduğu sonucuna varmıştı. Olay dünya basınında geniş yankı uyandırdı.

SOSYAL MEDYADAN YORUMLAR GECİKMEDİ

122

Reddit'teki komplo teorisyenleri, UFO'ların dronelarla açıklanmasına şüpheyle yaklaşıyor, bunun dünya dışı faaliyetlerin açık bir kanıtı olduğuna inanıyorlardı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "2027'den önce açık temas kesinlikle gerçekleşecek" yorumunu ekledi.

Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise benzer bir durumun San Francisco Havaalanı'nda yaşandığını söylerken, "Bunu birkaç hafta önce San Francisco Havaalanı'nda (SFO) gördüğüme yemin edebilirim. Tuhaf bir şekilde parlak bir cismin tepelerin üzerinden geçtiğini (okyanus yönünden) Doğu'ya, havaalanının Kuzey tarafına doğru gittiğini ve orada öylece durduğunu gördüm" dedi.

Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Otoyolda olduğum için iyi bir şekilde göremedim ama bunun ne olduğunu merak ediyorum. Ayrıca Oakland'dan San Francisco'ya yaklaşık 5-10 saniyede (bu zaman diliminde yaklaşık 5-10 mil) kırmızı veya yeşil ışık olmadan sadece mavi renkli bir küre ile uçan bir nesne gördüm" yorumunda bulundu.

İlginizi Çekebilir

Türk fenomen Güney Kore'de gündem oldu! İzdivaç programına katıldı

Türk fenomen Güney Kore'de gündem oldu! İzdivaç programına katıldı

 Sevgilisi başka bir erkekle birlikte oldu canlı canlı izledi!

Sevgilisi başka bir erkekle birlikte oldu canlı canlı izledi!

8 yaşındaki çocuk köpekler tarafından parçalanarak hayatını kaybetti

8 yaşındaki çocuk köpekler tarafından parçalanarak hayatını kaybetti

 1 ay boyunca paketli gıda tüketti! "Sağlıklı bir diyet"

1 ay boyunca paketli gıda tüketti! "Sağlıklı bir diyet"

 Metroda kadın yolcular arasında tartışma kısa sürede alevlendi

Metroda kadın yolcular arasında tartışma kısa sürede alevlendi
Mynet'in Sesi
Altın madalyalıydı! Antrenmanda feci ölümAltın madalyalıydı! Antrenmanda feci ölüm
Fobisi öyle bir şey yaptırdı ki...4 aydır böyle uyuyorFobisi öyle bir şey yaptırdı ki...4 aydır böyle uyuyor
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya ufo Gaziantep
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Son dakika! Ekrem İmamoğlu artık resmen aday

Son dakika! Ekrem İmamoğlu artık resmen aday

Maydonoz Döner'e FETÖ operasyonu

Maydonoz Döner'e FETÖ operasyonu

Altın madalyalıydı! Antrenmanda feci ölüm

Altın madalyalıydı! Antrenmanda feci ölüm

Gaziantep'te görülmüştü! Komplo teorileri havada uçuştu

Gaziantep'te görülmüştü! Komplo teorileri havada uçuştu

Marketten aldığı yumurtaları kuluçka makinesine koydu

Marketten aldığı yumurtaları kuluçka makinesine koydu

Fobisi öyle bir şey yaptırdı ki...4 aydır böyle uyuyor

Fobisi öyle bir şey yaptırdı ki...4 aydır böyle uyuyor

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Parasını sonuna kadar hak eden Levis jeanler indirimde

Parasını sonuna kadar hak eden Levis jeanler indirimde

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Tarzınızı yükseltecek Wrangler'da indirim başladı

Tarzınızı yükseltecek Wrangler'da indirim başladı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.