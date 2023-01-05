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Gaziosmanpaşa'da silahlı saldırı anları kamerada! Husumetlisini sokak ortasında böyle vurdu

05.01.2023 15:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziosmanpaşa’da bir kişi husumetli olduğu kişiyi sokak ortasında vurdu. Ağır yaralanan adam hastaneye kaldırılırken, silahlı saldırı anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. İşte olayın detayları...

Dehşete düşüren olay, 2 Ocak Pazartesi saat 20.00 sıralarında Gaziosmanpaşa Sarıgöl Mahallesi Marmara Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, M.Ç. cadde üzerinde yürüdüğü esnada husumetlisi olduğu şahısla karşılaştı. Yüzünde maske olan şüpheli, M.Ç.’yi cadde üzerinde silahla kovaladıktan sonra yanındaki silahla 2 el ateş etti. Göğsünden yaralanan M.Ç. kanlar içerisinde yere yığılırken şüpheli olay yerinden kaçtı. Yaralı M.Ç.’ye ilk müdahale çevredekiler tarafından yapıldı.

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Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan şahsı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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‘O ANLAR KAMERADA’

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; M.Ç. husumetli olduğu şahıstan kaçmaya çalışıyor. Maskeli şahıs elindeki silahla M.Ç.’ye 2 el ateş ettikten sonra olay yerinden koşarak uzaklaşıyor.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Gaziosmanpaşa silahlı saldırı

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