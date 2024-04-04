Gazze'de 7 yardım görevlisinin ölümüne tepkiler devam ediyor! Gözyaşları içinde anlattı: Doğrudan bir saldırı

Uluslararası yardım kuruluşu Dünya Merkezi Mutfağının (World Central Kitchen-WCK) Kurucusu İspanyol şef Jose Andres İsrail'in Kanal 12 televizyonuna gözyaşları içinde verdiği röportajında WCK'nin 7 çalışanının ölümüne ilişkin konuştu. İsrail ordusu ile koordine içerisinde hareket edildiğini dile getiren Andres, "Konvoyumuza yapılan hava saldırılarının talihsiz bir hata olduğunu düşünmüyorum. Bu aslında hareketleri İsrail ordusundaki herkes tarafından bilinen, açıkça işaretlenmiş araçlara yönelik doğrudan bir saldırıydı" dedi.

Yardım kuruluşu WCK, "Bu bir trajedi." dediği saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada, yaşamını yitiren çalışanların Avustralya, Polonya, Birleşik Krallık, ABD-Kanada ve Filistin uyruklu oldukları belirtilmişti. Açıklamada, ekibin saldırı sırasında çatışmasızlık bölgesinde kuruluş logosu taşıyan 2 zırhlı araç içerisinde bulunduğu kaydedilmişti. Saldırıda hayatına kaybedenlerin aynı zamanda arkadaşı olduğunu dile getiren Andres, "Zomi (Frankom), tanıyabileceğiniz en hoş insanlardan biriydi, melek gibiydi. Dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahibi insanları doyuran iyi kalpli bir kadındı" diye konuştu.

Dünyaca ünlü İspanyol Andres, X hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırısında öldürülen 7 kişi için yas tuttuklarını, kalplerinin yaralandığını belirterek, "Bunlar insanlar...melekler...Ukrayna'da, Gazze'de, Türkiye'de, Fas'ta, Bahamalar'da, Endonezya'da birlikte görev yaptım. Onlar meçhul değiller… İsimsiz değiller." diye yazdı.







